ବିକ୍ରି ହେଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଲ୍ଟ କାର୍ଡ:9 କୋଟି ଦେଲେ ମିଳିବ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା
Published : December 11, 2025 at 7:52 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 8:10 PM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡର ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏକ ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ 9 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଏହି ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ କିଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ମିଳି ପାରିବ । ତେବେ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରଗୁଡିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଗୁଣା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣାରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ
ହ୍ୱାଇଟ ହାଉସର ରୁଜଭେଲଟ ରୁମରେ ନେତା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯାହା ଏକ ୱେବ ସାଇଟରେ ଲାଇଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ EB-5 ଭିସା ବଦଳରେ କାମ କରିବ । 1990ରେ ଏହି EB-5 ଭିସା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଭିସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବିଲିଅନ ନିବେଶ କରି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଅତି କମରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରୁଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏହି ନୂଆ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ରାଜକୋଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବି ସଂଗୃହୀତ ହେବ । ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ମାସ ହେବ ଏହି ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦାମ 5 ମିଲିୟନ ଡଲାର ରଖିଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ କମାଇ 1 ଏବଂ 2 ମିଲିୟନ ଡଲାର ରଖିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।
ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡରୁ ମିଳିବା ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଡରୁ ମିଳିଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ବିଲିଅନ ଡଲାର ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଅର୍ଥ ଆମେରିକାର ବିକାଶମୂଳକ କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଗୋଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଭିସା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ । ଏହା ନାଗରିକାତ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହ ଏକ ଆଇନଗତ ସ୍ଥାୟୀ ରେସିଡେନ୍ସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ । ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ ଏବଂ ମଜବୁତ ରାସ୍ତା।’
