ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲା ହାଇଓ୍ବା ଟ୍ରକ, 500 ମିଟର ଯାଏଁ କାରକୁ ଘୋଷାଡି ନେଲା

ଏନଏଚ ୧୬ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ।

Truck driver arrested
ଗିରଫ ହାଇଓ୍ବା ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 11:37 AM IST

Updated : May 30, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଲା ହାଇଓ୍ବା ଟ୍ରକ । କାରକୁ 500 ମିଟର ଯାଏଁ ଘୋଷାଡି ନେଲା ହାଇଓ୍ବା ଟ୍ରକ । ଏନଏଚ ୧୬ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ । ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରୁ ପାହାଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ହାଇଓ୍ବା ଟ୍ରକ ଖେଳାଇଛି ଆତଙ୍କ । ଏକ କାରରେ ଦାଦା ଝିଆରୀ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କାରଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘୋଷାଡି ନେଇଥିଲା ହାଇଓ୍ବା ଟ୍ରକ ।

truck seized
ହାଇଓ୍ବା ଟ୍ରକ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ଟ୍ରକଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘୋଷାଡି ନେବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦାଦା ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଝିଆରି ଆଦ୍ୟାଶା ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣା ପରେ ପିସିଆର ଟିମ୍ ଟ୍ରକକୁ ପିଛା କରି ପାହାଳ ନିକଟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରିଛି ।

ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧରିଲା ପୋଲିସ

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ପୋଲ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ସମୟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରକ୍‌ଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।

Mancheswar Police station
ମଞ୍ଚେସ୍ବର ଥାନା (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇ PCR-6 ଟିମ୍‌ର କନଷ୍ଟେବଲ କଂଗ୍ରେସ ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ କହଁର ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ ଅନିଲ ସାହୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଅଟକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । କାରଣ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଥିଲା।

PCR ଟିମ୍ ଚତୁରତାର ସହ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯାଇ ପାହାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଦର୍ସ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ସହାୟତାରେ ରାସ୍ତାରେ କୃତ୍ରିମ ଯାତାୟାତ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଟ୍ରକ୍‌କୁ ଜବତ କରିଥିଲା।

ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିନଥିଲେ

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣାକଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜଗମୋହନ ଭୁକ୍ତା (୪୦) ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତାଙ୍କର ବ୍ରେଥ ଆନାଲାଇଜର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ମଦ୍ୟପାନର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ ଗାଡ଼ି ନଅଟକାଇ ପଳାଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ଘଟଣାରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍‌ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଦାଲତକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି।

car hit by truck
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର (ETV Bharat Odisha)



ଆଦ୍ୟାଶାଙ୍କ ବାପା ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ସୂତାରେ ସୂତାରେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଝିଅ । ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରୁ କାମ ସାରି ସେମାନେ ବାଣୀ ବିହାରରୁ ହଂସପାଳ ଫେରୁଥିଲେ । ସପ୍ତସତୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ 16 ଚକିଆ ଟ୍ରକ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ 600 ମିଟର ରୁ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡି ନେଇଥିଲା । ସେମାନେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି । ଉଭୟ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ’’।



