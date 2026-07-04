ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରକ ଫେରାର୍, ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା-ପୁଅ, ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ମା'
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାନସା କିସ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାମରାଜ କିସ୍କୁଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗାନସା କିସ୍କୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଟୋ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
Published : July 4, 2026 at 8:55 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି । ୨୨୦ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପୁଣି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଅଟୋକୁ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏଥିରେ ଥିବା ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମାଆ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୨୦ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଳିକାପୁର ନିକଟରେ ଘଟିଛି ।
ଆଖି ବୁଜିଲେ ବାପା-ପୁଅ:
ଏହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶରଧା ଗ୍ରାମର ବାପା ଗାନସା କିସ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ରାମରାଜ କିସ୍କୁଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି । ଗାନସା କିସ୍କୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶରଧା ଗ୍ରାମର ଗାନସା କିସ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ରାମରାଜ କିସ୍କୁଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଯୋଗେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଦିନ ପାଖାପାଖି ୧୧ ଟା ସମୟରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୨୨୦ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାଲିକାପୁର ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ହଠାତ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୃତ ଗତିରେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ।
ମା'ଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ:
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟସ୍ଥ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡିକାଲକୁ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ବାପା ଏବଂ ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମୃତ ଗାନସାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ମୃତ ଗାନସାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଦିନ ପାଖାପାଖି ୧୧ଟା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇ ଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଗୁରୁତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରକର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳି ପାରିନାହିଁ । ଏ ନେଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୨୫୪/୨୬ ରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ 100 ଫୁଟ ଖାଇକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା ବାଇକ୍, 3 ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ: ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର