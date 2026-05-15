ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା; ହାଇୱା-କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ୨ ମୃତ, ୫ ଗୁରୁତର

ଖୋର୍ଦ୍ଧା - ଚନ୍ଦକା ରୋଡର ଭୋଳା ଛକ ନିକଟରେ କାର-ହାଇୱା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ଭୁବନେଶ୍ବର ଦୁର୍ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 12:57 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା - ଚନ୍ଦକା ରୋଡର ଭୋଳା ଛକ ନିକଟରେ କାର-ହାଇୱା ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ କାରରେ ୭ ଜଣ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ମୃତାହତମାନେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ର !

ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ କଟକ ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ମୃତାହତଙ୍କ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ମୃତାହତମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ର ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ଚନ୍ଦକା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର ଓ ହାଇୱା ଜବତ କରିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହାଇୱା ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି।

ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି । କାର୍ ଭିତରୁ ମୃତାହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗାଡିକୁ ଗ୍ୟାସ କଟରରେ କାଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦକା ଥାନାରେ ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିନାହିଁ।


ସପ୍ତାହ ତଳେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା


ସପ୍ତାହ ତଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ମେ' ୭ (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏହି ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ପତି ସାହୁକୁ ୨ ଦିନ ପରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସମ୍ପତି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ବେପରୁଆ ଏବଂ ଅସାବଧାନତାର ସହ ଚଳାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଡେ ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାଇକ ଏବଂ ପରେ ସ୍କୁଟିକୁ ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

