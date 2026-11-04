ଆଇପିଏସ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ: ରୁଜୁ ମାମଲା ରଦ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ, ଶୁକ୍ରବାର ଶୁଣାଣି କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ ଏତଲା ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଇନଗତ ଲଢେଇ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 4, 2026 at 9:15 PM IST
ORISSA HIGHCOURT ON SUSANT NATH, କଟକ: ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ ଏତଲା ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ମାମଲାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ରଥ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ମାମଲାର ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ପୁନର୍ବାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାର କାରଣ କ’ଣ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସୁଶାନ୍ତ ଏବଂ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଏହାପରେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ଲୋଡ଼ାଯିବାରୁ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ୬ ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହୋଇଛି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ । ଏବଂ ଡିଜି ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ୟୁପିଏସିକୁ ନାମ ଯାଇଥିବାବେଳେ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଧରଣୀଧର ନାୟକ ।
ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ ଏତଲା ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଇନଗତ ଲଢେଇ । ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଥିବା ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ରଥଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାୟର ହୋଇ ଥିବା ମାମଲାର ବୁଧବାର ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଆ ଯାଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ । ଏବଂ ୟୁପିଏସି ଜରିଆରେ ଡିଜି ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାଣିଶୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଜେଲରୁ ଦୁଇଜଣ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଜେଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲିଥିବାରୁ, ସେହି ଚାପରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଓକିଲ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବି ଧରଣୀଧର ନାୟକ । ତେବେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଥିଲେ ହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମୟ ମାଗାଯିବାରୁ କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ଆସନ୍ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହାରି ଭିତରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଇଛି । ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଟାଙ୍ଗୀ ସ୍ଥିତ କୋର୍ଟକୁ ନେଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସନ୍ତୋଷିନୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ତେବେ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଯେଉଁ କଥା ଏତଲାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ସମାନ କଥା ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ସମାନ କଥା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜେଲ ବିଭାଗ ADG ବଂକିମ ମହାନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ 38 ବର୍ଷ ଚାକିରିକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖି ନଥିଲି।ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ଜେଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ (ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ) ଅଭିଯୋଗ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜେଲର ଜଣକ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା କଥାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିବା ଏଭଳି ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ସାଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା କଥା ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଜଣକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଢୁଛି ପୂର୍ବତନ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଅଡୁଆ, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗିରଫ ଭୟ ! ବରିଷ୍ଠ IPS ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ, ମତ ରଖିଲେ ଆଇନଜୀବୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ