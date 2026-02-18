ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦନ୍ତା 'ପଲଙ୍କ'କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଠିକଣା; ଲାଗିଲା ରେଡିଓ କଲାର, ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିବ ନଜର
ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ ପରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ ହେଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ 'ପଲଙ୍କ' । ଅନୁଗୋଳର ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ।
Published : February 18, 2026 at 5:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ପାତ ମଚାଉଥିଲା । ହେଲେ ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପରେସନ ପରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ ହେଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ 'ପଲଙ୍କ' । ଲାଗିଲା ରେଡିଓ କଲାର, ଏଣିକି ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିବ ନଜର । ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫଓଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ଚନ୍ଦକା ଡିଭିଜନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର RRT ଟିମ୍ ପଲଙ୍କକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ପଲଙ୍କକୁ ଅନୁଗୋଳର ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ।
କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା ଦନ୍ତାହାତୀ ପଲଙ୍କ । ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପରେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଲାଗିଥିଲେ । ଯାହା ୧୨ ଘଣ୍ଟା ଧରି ନାକେଦମ କରିଥିଲା ପଲଙ୍କ । ତେବେ ଶେଷରେ ପଲଙ୍କ ବନ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧାରା ପଡିଥିଲା । ବେକରେ ଲାଗିଲା ରେଡିଓକଲାର । ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପଲଙ୍କ ବେକରେ ରେଡିଓକଲାର ବାନ୍ଧିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ ।
ଆଜି ପଲଙ୍କକୁ ଅନୁଗୋଳର ସାତକୋଶିଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ପଲଙ୍କ ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜ କରିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ସହରମୁହାଁ ହେଉଥିଲା । କେତେବେଳେ ପଥରଗଡ଼ିଆ ପଟେ ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗି ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ଭିତରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ପଲଙ୍କ ଏପରି କରିବାରୁ ତାକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ବେକରେ ରେଡିଓ କଲାର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବନବିଭାଗ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ତେବେ ରେଡିଓ କଲାର ବାନ୍ଧିବା ପରେ ପଲଙ୍କ ଦେହରେ ଟ୍ରାକିଂ ଡିଭାଇସ ସହାୟତାରେ ତାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ।
ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫ୍ଓ ବିନୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏସିଏଫ୍, ବନବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ, ଓୟୁଏଟି ଓ ନନ୍ଦନକାନନର ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ଟିମ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ୩୦ ଜଣ ପଲଙ୍କ ହାତୀ ପଛରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦକା ଡିଏଫ୍ଓ ବିନୋଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ଭରତପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରେଡିଓ କଲରିଂ ମିଶନ । ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହାତୀ ରାମୁ ଓ ଦୁଇ ମାକେନା ହାତୀଙ୍କୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲେଜ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ସ୍ଥିର କରିଥିଲା । ଯାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୧ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାମୁ ଦେହରେ ରେଡିଓ କଲାର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟାଙ୍ଗି ଅଂଚଳରେ ଧାରା ଦେଇଥିଲା ରାମୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର