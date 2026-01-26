ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗଡ଼ିଲା 3 ମୁଣ୍ଡ
କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହାଭାରତ । ଭାଇର କୁରାଢ଼ୀ ଚୋଟରେ ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ଝିଆରୀ ମୃତ ।
Keonjhar Tripal Murder କେନ୍ଦୁଝର: ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡ଼ର । ଭାଇର କୁରାଢ଼ୀ ଚୋଟରେ ଭାଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ଝିଆରୀର ମୃତ୍ୟୁ । ସାମାନ୍ୟ ଜମି ପାଇଁ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଭାଇ ସାଜିଲା ଭାଇର ହତ୍ୟାକାରୀ । ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଆଳିଝରଣ ଗାଁରେ । ଗତ 24 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ତଥା ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପରିବାର 3 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡ଼ର:
ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଷିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖାଳିଆମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ନିଆଳିଝରଣ ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ, ମାଳତୀ ସୋରେନ ଓ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଖବର ପାଇ ଘଷିପୁରା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉକ୍ତ ପରିବାରର ଭାଇମାନେ ହିଁ ଘଟାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ସେପଟେ ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡ଼ିପିଓ ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଏପରି କହିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡ଼ିପିଓ:
ଏନେଇ ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡ଼ିପିଓ କମଲ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ଘଷିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଆଳିଝରଣ ଗାଁରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ, ମାଳତୀ ସୋରେନ ଓ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେହି ପରିବାରର ଭାଇମାନେ ହିଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।"
