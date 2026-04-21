ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ରିବୁନାଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ମେ' 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମହାନଦୀ ଜଳପ୍ରବାହର ତଥ୍ୟ ଦିଅ

ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀରେ ୧.୬୪ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ୦.୩୧ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

Tribunal directs Odisha and Chhattisgarh governments to provide Mahanadi flood data by May 2
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 12:13 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାନଦୀରେ କେତେ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ? ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଏବଂ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀରେ କେତେ ଜଳ ରହୁଛି ? ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମେ' 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବାକୁ ଓଡିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରିବୁନାଲ ।

ସୋମବାର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି ମାମଲା ଥିଲା। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଟ୍ରିବୁନାଲ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ 13 ଥର ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଛି । ୪୬ଟି ସୂତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ହେଲେ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ସେପଟେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି । ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବୁନାଲ ରାୟ ଆମକୁ ନିରାଶ କରିଛି । ଆମର ଆଶା ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ । ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମହାନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବହୁତ କମ ଥିବାରୁ ଅନେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଟ୍ରିବୁନାଲରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ରାୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା । ହେଲେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ । ଟ୍ରିପଲ୍ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଚାଲିଛି । କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ? ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଯୋଜକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାଶ।


ମେ ମାସ ୨ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ମହାନଦୀର ବେସିନ ହେଉଛି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୫୦୦୦ ବର୍ଗ କିମି । ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀରେ ୧.୬୪ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମହାନଦୀରେ ଏବେ ୦.୩୧ ମିଲିୟନ ଏକର ଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯାହା ବହୁତ କମ । ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ୨ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମହାନଦୀରେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ମୌସୁମୀ ସମୟରେ କେତେ ଜଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, କେତେ ଜଳ ଅଣ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ରହୁଛି ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରିବୁନାଲ।


ତେବେ ଓଡିଶାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡିଶା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବୁନାଲ ୨୦୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୮ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଶା ତାର ହକ୍ ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର। ତଥାପି ମାମଲାର ସାମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

