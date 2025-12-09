ETV Bharat / state

କୋଟିଆରେ ଉଇଁଛି ସଚେତନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ; ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, OPDରେ ବଢୁଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ଦିନେ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୁଣିଗାରେଡି, ଦିଶାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ।

Tribals in Kotia are becoming health conscious
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ (Etv Bharat)
କୋରାପୁଟ: କୋଟିଆ ଏକ ବିବାଦର ନାଁ । ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡିଶା ସୀମା ବିବାଦ କଥା ଉଠିଲେ ଆସେ କୋଟିଆର ନାଁ । ଓଡିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲେ ଉଠେ କୋଟିଆର ନାଁ । ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ଅସହାୟ ମଣିଷ କଥା ଉଠିଲେ ମନେପଡେ କୋଟିଆର ନାଁ । କୋଟିଆ...ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାରେ ଥିବା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ପଡି ନା ଥିଲା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ନ ଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ଯେମିତି ଉଇଁଛି ସଚେତନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ । ଦିନେ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୁଣିଗାରେଡି, ଦିଶାରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି । ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ପ୍ରସୂତି ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରିକୁ ଜବାବ ଦେଇ ଓଡିଶାର ଡାକ୍ତର ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଆଗ୍ରଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ (Etv Bharat)

କହିବାକୁ ଗଲେ, କୋଟିଆର ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି । ଏହାର ଆଗ୍ରଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଗଧାଡ଼ିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ । ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାଗତ ସମସ୍ୟା ତଥା ଜଟିଳତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏମାନେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରି ପାରିଛନ୍ତି ।

Tribals in Kotia
ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ (Etv Bharat)

କୋଟିଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଥୁରିଆ ଏବଂ କୋଟିଆରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉପ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବରେ କୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ମାତୃଗୃହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଶେଷକରି ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପୂରଣ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ରୋଗୀଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର

Tribals in Kotia are becoming health conscious
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ (Etv Bharat)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କୋରାପୁଟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଠାରେ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଶିଶୁ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଲେକଙ୍କୁ ଚକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ହ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ।

Tribals in Kotia
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ (Etv Bharat)

ବଢୁଛି OPD ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବହୁତ ବଢିଛି । 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରସବ କରାଯାଉ ନ ଥିଲା । ଘରେୋଇ ପ୍ରସବ ହେଉଥିଲା । ଆଉ କେତେକ ଆନ୍ଧ୍ର ହସପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି । କୋଟିଆ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ୨୦୧୭ରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ଥିବା ସୁବ୍ରତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ‘ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 60 ରୁ 62 ଟି ପ୍ରସବ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କୋଟିଆ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ OPD ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।’ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ OPD ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 36,645 ଥିଲା । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛୁ 3,637।

Tribals in Kotia
ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ (Etv Bharat)

ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରସବକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା

ଏଠାରେ ମାତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଖୁସିର କଥା, କୋଟିଆରେ ଥିବା ମା’ ଗୃହକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗର୍ଭବତୀ ମା’ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେମାନେ ପ୍ରସବ ତାରିଖ ନିକଟରୁ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କୁଟିଆ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ANM ପ୍ରମିତା ବେହେରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଜଟିଳତା ଅନୁଭବ କଲେ ତୁରନ୍ତ କୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ, ରେଫର ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।’

Tribals in Kotia are becoming health conscious
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଆଦିବାସୀ (Etv Bharat)

ANM ପ୍ରମିତା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫଲୋ-ଅପ୍ ଯତ୍ନ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମା’ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁଛି । ଏଠାରେ ନିୟମିତ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟୀକା ଦିଆଯାଉଛି।

ଗାଲିଗାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ରିଙ୍କି ପାଙ୍ଗି କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କ ଶିଶୁ କୋଟିଆ ମେଡିକାଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏଠାରେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା।’ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ପ୍ରତି ସମାଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରୁଛି।

ତଥାପି ପରିବହନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଜିଛି ବାଧକ

ତଥାପି, ଏହି ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପରିବହନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ବିଶେଷକରି ରାତି ସମୟରେ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ହେଇଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି । ଫଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ରହିଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଉପକେନ୍ଦ୍ରର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭର କାମେସୁ ଗେମେଲ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ଦୂରତା, ଖରାପ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ଏବଂ କଷ୍ଟକର ଉଠାଣି ଏହି ବିଳମ୍ବର କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମା' ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି ସମନ୍ୱୟ

କୋଟିଆରେ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି। ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସୀମାରେ ଏହା ଥିବାରୁ ଟୀକାକରଣ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର । ହେଲେ ଏହା ରହୁନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଟୀକାକାରଣ କରାଇନେବାର ଭୟ ରହୁଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସେବା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଗାଇର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯହି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ।

ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ସଚେତନତା

ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ନାହାଁନ୍ତି । କେବଳ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାଁନ୍ତି । ବରଂ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଲ୍ୟାବ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଉନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦୃଢ଼ମନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ସଚେତନତା ଯୋଗୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କୋଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନର ଏକ ମଡେଲ ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉ ପଛେ, ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

