'ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆଦିବାସୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ନିନ୍ଦନୀୟ': ବିଜେଡି
ଆଦିବାସୀ ସେଲ ସଭାପତି ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 10, 2026 at 4:16 PM IST
BJD delegation in Ghasipura, ଭୁବନେଶ୍ବର : ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ୱାର ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି । ଖୋଦ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆଦିବାସୀ ସେଲ ସଭାପତି ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛି ।
ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଗତ ୨୩ ତାରିଖରେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପବିତ୍ର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଜାହେର ଥାନ ବା ଜାହେରାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ସନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ଉଦବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର, ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହିଳା ଓ ସନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପାରମ୍ପରିକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ଧନୁର୍ଜୟ ସିଦ୍ଧୁ, ମାଧବ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ଡଃ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ଆଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସାଗରିକା ସାହୁ, ସୋମନାଥ ଦାସ, ଶ୍ରୀନାଥ ସୋରେନ, ଭାରତୀ ହାଁସଦା, ଜଗନ୍ନାଥ ନାଏକ, ମୀନା ମାଝୀ, କାଶୀନାଥ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଗଙ୍ଗାଧର ହେମ୍ବ୍ରମ, ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ବ୍ରମ ଓ ମାଇନା ସୋରେନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଞ୍ଜାମରେ ବନ୍ୟା ପରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର, 2 ମାସରେ ଆନିକଟ ମରାମତି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉନି ରିଲିଫ୍ ! ତାତିଲେ ଲୋକେ, ଆସିକାରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର