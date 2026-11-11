ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ, ୧୮ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହାସମାବେଶ ଡାକରା
ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କର ରୂପ ନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : November 11, 2026 at 8:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ । ୧୮ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହାସମାବେଶ ଡାକରା ଦେଇଛି ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ହେଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପବିତ୍ର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଜାହେର ଥାନ୍ରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଓ ପରମ୍ପରା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛି ଦଳ। ଏନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାସମାବେଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ।
ସେପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିତର୍କର ରୂପ ନେଇଛି।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପବିତ୍ର ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଜାହେର ଥାନ୍ରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ।
ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ଦର୍ଶାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ନିଶାନା କରିଛି ଦଳ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଓ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ କେମିତି ? ଏହା କେବଳ ଆକ୍ରମଣର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ଅସ୍ମିତା ଓ ଅଧିକାର ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଦାବି ନେଇ ଦଳର ଜନଜାତି ସେଲ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଲୋକଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେଇଛି।
କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଳ, ଜମି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି? ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂହ ଲାଘୁରି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା; ବିଜେପି-ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ, ମାଗିଲା 5ହଜାର କୋଟିର ସହାୟତା, ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବନ୍ୟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦଳିତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ-ଚିନ୍ତା ମୋହନ