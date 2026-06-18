ETV Bharat / state

ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ; ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ଦର୍ଶକ

ଏହା କେବଳ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ । କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗଗନ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହ ବିକାଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 8:30 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ସୀମା ଡେଇଁ ଆଜି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ । ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ମହାନ ନାଟ୍ୟକାର ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ କାଳଜୟୀ ନାଟକ ‘ହାମଲେଟ୍’, ‘ରୋମିଓ ଆଣ୍ଡ ଜୁଲିଏଟ୍’ ଏବଂ ‘ମ୍ୟାକବେଥ୍’ ନାଟକକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ଅଲଚିକି ଲିପିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି କିଟ୍ ଓ କିସ୍‌ର ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ରୋମାନିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱ ସେକ୍ସପିୟର ଥିଏଟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ-୨୦୨୬ରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଟକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା । ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏହି ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା...

ଆଦିବାସୀ କଳାକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଦୁଇ ମାସର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ଜଟିଳ ଇଂରାଜୀ ସଂଳାପକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଅଲଚିକି ଲିପିରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସଂଳାପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ଭାବ ଓ ଶୈଳୀ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ସେହି ଭାବକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)



ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ କଳା କେବଳ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହି ଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହା ଏକ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରଚାର ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଗରେ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ । ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାନ୍ତାଳ ସମାଜର ଜୀବନଶୈଳୀ, ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ସହ ଭାଷାର ମହତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲା । ଭାଷା ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଳା ଓ ଅଭିନୟର ଭାବନା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରିଥିଲା ।

Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)
ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ 20 ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ:- କିଟ୍ ଓ କିସର 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରୋମାନିଆରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ରହି ଏହି ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ରୋମାନିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେକ୍ସପିୟର ମହୋତ୍ସବ-2026ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାନ୍ତାଳୀ ଅଲଚିକି ଲିପିର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଟିମରେ ପିଏଚଡି, ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ BBA ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)

ମେ' ମାସରେ ରୋମାନିଆର କ୍ରାୟୋଭା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ସେକ୍ସପିଅର ମହୋତ୍ସବ । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କିସରୁ 20 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେକ୍ସପିଅରଙ୍କ 3ଟି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର 'ଅଲ୍ ଚିକି' ଲିପି ବିକାଶର 100 ବର୍ଷର ଉତ୍ସବକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେକ୍ସପିଅର ମହୋତ୍ସବରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ 'ରୋମିଓ ଆଣ୍ଡ ଜୁଲିଏଟ୍', 'ହାମଲେଟ୍' ଏବଂ 'ମ୍ୟାକବେଥ୍' ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ବିଶ୍ୱର 45ଟି ଦେଶରୁ 71ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)
ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ:- ଏଥିପାଇଁ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ 3 ଯାକ ନାଟକକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର କାଦର ସୋରେନ । ଡକ୍ଟର କାଦର ସୋରେନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି 3 ଟି ନାଟକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି । 15 ଜଣ ପିଏଚଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 3 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ମିଶି ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ । ଅନୁବାଦ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ଏହା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହାକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।''
Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)
ଡକ୍ଟର ସୋରେନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ନାଟକ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଦେଶରେ ଏହି ଭାଷା ବେଶ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାନ୍ତାଳୀ ସଂପ୍ରଦୟର, ଏହି ଭାଷା ଓ ଲିପିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହାୟତା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ।"
Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)
ନିଜ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାର ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ:- ଡକ୍ଟର ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ନାଟକରେ 20 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସାନ୍ତାଳୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି । ଭଲ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟିର ଆଦିବାସୀମାନେ ନିଜର ଭାଷା ଓ ସଂକୃତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ନାଟକ ପରେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳୁଛି । ଦେଶବିଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।"
Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)
ଜୁଲିଏଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଏକ ଚାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା:- ଜୁଲିଏଟି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ହେମଲତା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ ଚାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ ରହିଥିଲା । ଏତେ ବଡ ମଞ୍ଚରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ମିଶ୍ରଣରେ ହେଉଥିବା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା ।ରୋମାନିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ମାସ ଧରି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲି । ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କେବେ ଅଭିନୟ କରିନଥିଲି । ଜୁଲିଏଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ଭୂମିକା ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପାରିଛି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହେମଲତା ।
Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)
ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କରି ବଡ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛି :- ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଟମରାବୀ କହିଛନ୍ତି , "ମୁଁ ସେହି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ନା ଥିଲା ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା, ନା ଥିଲା ଗାଡିମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ସେଠାରେ ନା ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା ନା ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । କେବଳ ଡର ଭୟ ହିଁଲଥିଲା । ସେହି ଜାଗାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢି ଆଜି ବିଦେଶ ଯାଇ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ ପରିବେଶ କରିଛି । ରୋମିଓ ଓ ଜୁଲିଏଟ ସହିତ ମ୍ୟାକବେଥ୍'ରେ ଅଭିନୟ କରିଛି । ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିଦେଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଅଭିନୟ କରିନଥିଲି । କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି । 2ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଖି ଅଭିନୟ କରିଛି । ସେଠାରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଡ୍ରେସ ଗହଣା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ।"
Tribal students perform Shakespeare s play in Santali language at romania
ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଚମକିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରିବେଷଣ କଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ (Etv Bharat)
ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା:- ମ୍ୟାକବେଥ୍'ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପ୍ରତୀକ୍ଷା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି , "ମ୍ୟାକବେଥ୍'ରେ ଲେଡି ମ୍ୟାକବେଥ୍' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି । ଏହି ଅଭିନୟ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ । ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇନଥିଲା କି ଅତି ସହଜ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା । 2 ମାସ ଧରି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ସାନ୍ତାଳୀ ଡ୍ରେସକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ନିଜ ଭାଷା ଓ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେରଖିବା, ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ବହୁତ ଗୌରବର କଥା" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ।ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି :- ଏନେଇ କିଟ୍ ଓ କିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ "ସ୍ୱଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷାଗତ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । "ଏହା ଏକ ଥିଏଟର ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ସର୍ବୋପରି, ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଭାଷା ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ମହାନ ନାଟ୍ୟକାର ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ (William Shakespeare) କ୍ଲାସିକ୍ ନାଟକକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପରିବେଷଣ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଟ ଓ କିସ୍‌ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ନାଟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ । ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ରଚନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ଓ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥାପନ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସରିଲା ହନୁମାନ ନିଉତା; ଆଜି ମହାଦେବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ, ବରଯାତ୍ରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ 10 ହଜାର କଳାକାର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ




TAGGED:

TRIBAL STUDENTS
SANTALI LANGUAGE
ROMEO JULIET
ବିଶ୍ୱ ସେକ୍ସପିୟର ଥିଏଟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ
SHAKESPEARES PLAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.