ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ: ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଅବରୋଧ ବେଳେ ତେଜିଲା ଉତ୍ତେଜନା । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ । ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ।
Published : March 13, 2026 at 8:12 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଜନୈକା ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି । ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପୋଲିସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ।
ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜନୈକା ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ବିଂଝୁଆ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ସେକ ଛୋଟୁ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଜଣକ ସେଠାରୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ଖସି ଆସି ଘଟଣା ବାବଦରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଯୁବକକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଫେରାର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ।
ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯୁବକଙ୍କ ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସଦାଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଆହତ ନାବାଳିକାକୁ ଏକ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଯୁବକକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଶୁକ୍ରବାର ବହଳଦା ବାଇପାସରେ ୨୨୦ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ।
ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇନଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ଏସଡିପିଓ, ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ସହ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ କରି ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।
ଉତ୍ତେଜିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଇଟା, ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଆକ୍ରମଣରେ ୮/୯ ଜଣ ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିଲା ।
ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା । ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଇଛନ୍ତି । ବୁଝାସୁଝା କରିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ।
ନାବାଳିକା ପରିବାର ଲୋକେ ତିରିଂ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହାସହିତ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟି ଗାଡ଼ିମଟର ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି । ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦ୍ଵାରା ଫ୍ଲାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର