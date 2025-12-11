ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ; ଦ୍ୱିତୀୟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକା
ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରେ ବଳି ପଡିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ । ପ୍ରଥମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପ୍ରେମିକା ଓ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵିତୀୟ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ l
Published : December 11, 2025 at 8:13 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପ୍ରେମରେ ବଳି ପଡିଲା ପ୍ରଥମ ବୟେଫ୍ରେଣ୍ଡ l ଦ୍ୱିତୀୟ ବୟେଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ପ୍ରଥମ ବୟେଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଯୋଜନା କରି ହତ୍ୟା କଲା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ l ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁଙ୍ଗୁରି ପାହାଡ ଉପରେ l
ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଡୁଙ୍ଗୁରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ଗୁଜିଆତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭୟ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ମୃତଦେହ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା କ୍ଷେତରାଜପୁର ପୋଲିସ l ଅଭୟଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କଲା ତାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ l ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି l ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ରୋହିତ ବିଭାର ଫେରାର ଥିବା ନେଇ ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, "ହୀରାକୁଦର ମୃତ ଅଭୟ ଦାସଙ୍କ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସମ୍ପକ ରହିଥିଲା l ତେବେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶୁତୋଶ ମିଶ୍ର ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମିକ ଅଭୟକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ନେଇ ହତ୍ୟା କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି l"
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଗତ 8 ତାରିଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ମିଛରେ ଅଭୟକୁ ଫୋନ କରି ଡାକି ଥଣ୍ତା ପାନୀୟ ବୋତଳରେ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶେଇ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲେ l ପରେ ଅଭୟକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ର ସହଯୋଗୀ ସୋନି ବିଭାର ଓରଫ ରୋହିତ ବିଭାର ଓ ନାବାଳିକା ମିଶି ଛୁରି ଓ ମେଡିକାଲ ସର୍ଜିକାଲ ବ୍ଲେଡରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ l ମୃତ ଅଭୟର ଶରୀରରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି l
ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁରୁଷ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର