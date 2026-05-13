ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ଗଡିବ ଟ୍ରେନ
ନୂତନ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ୧୯ଟି ଷ୍ଟପେଜ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 13, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 8:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ଗଡିବ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂତନ 'ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ଚଳାଚଳକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। pic.twitter.com/zvnTTiESZL— CMO Odisha (@CMO_Odisha) May 13, 2026
ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ଏକ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ । ନୂତନ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟ୍ରେନଟି ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ କୋରାପୁଟ ଯିବ । ଏହି ନୂଆ ଟ୍ରେନ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ।
ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ କୋରାପୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଳାଚଳ କରିବ ନୂଆ ପୁରୀ–କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍।— I & PR Department, Odisha (@IPR_Odisha) May 13, 2026
ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତକୁ ସହଜ କରିବ।
- ଟ୍ରେନ ନଂ ୧୮୪୦୭ ପୁରୀରୁ —…
ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂତନ 'ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ଚଳାଚଳକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର