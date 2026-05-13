ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ଗଡିବ ଟ୍ରେନ

ନୂତନ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ୧୯ଟି ଷ୍ଟପେଜ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 13, 2026 at 8:01 PM IST

Updated : May 13, 2026 at 8:12 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ନୂଆ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ଗଡିବ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।

ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ ଏକ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ । ନୂତନ ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଟ୍ରେନଟି ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ କୋରାପୁଟ ଯିବ । ଏହି ନୂଆ ଟ୍ରେନ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କୋରାପୁଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ।

ପୁରୀ - କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଥର ଚାଲିବ । ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୭ ପୁରୀରୁ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଏବଂ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୪୦୮ କୋରାପୁଟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ରବିବାର ଦିନ ବାହାରିବ । ଏହି ଟ୍ରେନରେ ୧୯ଟି ଷ୍ଟପେଜ ରହିବ । ଏହି ଷ୍ଟପେଜ ଗୁଡିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନରାଜ-ମାର୍ଥାପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର ରୋଡ, ଅନୁଗୋଳ, ବଇଣ୍ଡା, ରେଢାଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ ରୋଡ, ବଲାଙ୍ଗିର, ଟିଟିଲାଗଡ, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡା, ରାୟଗଡା, ଟିକିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରୋଡ, କିକିରିଗୁମା ଓ ଦାମନଯୋଡି ।

ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ, ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନୂତନ 'ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ' ଚଳାଚଳକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

