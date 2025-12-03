ETV Bharat / state

ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଧନେଶ୍ୱର; ଶ୍ମଶାନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବା ନିଶା, ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ସାଜିଛନ୍ତି ଗଛଙ୍କ ବନ୍ଧୁ

ଗଛ ପ୍ରେମରେ ଧନେଶ୍ବର । ମାଆ ପରି ନେଉଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଯତ୍ନ । ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ।

Kendrapara Tree Man Nature Lover Dhaneswar Barik
ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଧନେଶ୍ୱର (ETV Bharat)
Published : December 3, 2025 at 6:43 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Odisha environmental Warrior Dhanswar କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: "ସେଦିନ ବୈଶାଖ ମାସର ଡ଼ହଡ଼ହ ଖରା ଥାଏ..ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବହୁଥାଏ..ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା.. ମୃତଦେହକୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇଥାଉ..ଏଣେ ଶ୍ମଶାନର ନିଆଁ ତାତିକୁ ହେଣେ ଖରା.. ଛାଇରେ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ବି ନଥାଏ । ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ..ସେହିଦିନଠୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି.."ଆଉ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ତଥା ଗଛ ମଣିଷ ନାମରେ ପରିଚିତ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ ।

ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଧନେଶ୍ୱର (ETV Bharat)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ ନିକିରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକିରାଇ ପାଟଣା ଗାଁର ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ । ବୟସ ୮୫ ଛୁଇଁଲାଣି । ଶରୀରର ଚର୍ମ ଧୁଡୁଧୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତରେ କୋଦାଳଟିଏ ଧରି କେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟି ଗଦେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଆଣି ଗଛ ମୂଳେ ଦେଉଛନ୍ତି । ମାଆ ଯେପରି ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନିଏ ଠିକ ସେହିଭଳି ଗଛ ଗୁଡିକର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଓ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଗଛ ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜଣଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ଧରି ହଜାର ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ।

Nature lover Dhaneshwar Barik
ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ (ETV Bharat)

ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ଟଙ୍କା:

ପେଶାରେ ଧନେଶ୍ୱର ଜଣେ ବାରିକ । ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାରିକ ଭାବରେ ଚୁଟି କାଟନ୍ତି । ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ତାକୁ ସେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛରେ ସାର ଦେବା, ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ବାଡ଼ ଘେରାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳୁଥିବା ମାସିକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ଯ ସେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି । ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ସେ ଦଶ ଟଙ୍କା ହେଉ କି ଶହେ ଟଙ୍କା, ସବୁ ସେ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କାମ ସେ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି ।

Nature lover Dhaneshwar Barik
ବୃକ୍ଷ ପ୍ରେମୀ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ (ETV Bharat)

ଏନେଇ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଗାଁରେ ବାରିକ ଭାବରେ କାମ କରେ । ପାରିଶ୍ରମିକି ବାବଦକୁ ମୁଣ୍ଡପିଛା ୫ ଗୌଣୀ ଧାନ ପାଏ । ଧାନ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳେ ଓ ମାସିକ ସାଢେ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳେ । ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ।"

କେଉଁ ସବୁ ଯାଗାରେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି:

ପ୍ରଥମେ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଏକ ବରଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ । ପରେ ଗାଁ ପାଖରେ କଲେଜ ନିକଟରେ କିଛି ଗଛ ନଥିବାରୁ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ରାସ୍ତାକଡରେ ଛିଡା ହେବା ଦେଖି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ନିକିରାଇ କଲେଜ ଛକ ଠାରୁ ଛୋଟୀ ରାସ୍ତା କଡରେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ । ନିକିରାଇ ସହ କୁତରଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟୁନ ଦଶଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ହଜାର ହାଜାର ଗଛ ଲଗାଇସାରିଛନ୍ତି । ଖୋଲା ପଡ଼ଆ, ପୋଖରୀ ହୁଡା ଆଦି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲଗଛ, ବରଗଛ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ପଳାଶ ଗଛ, ଓ ରବର ଗଛ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ସେଗୁଡିକୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି ।

Dhaneshwar watering the trees
ଗଛରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଧନେଶ୍ବର (ETV Bharat)

ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଲଗାଇଥିବା ଗଛତଳେ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ବସାଉଠା କରିବା ଦେଖିବା ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ।"

ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି:

ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 'ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର 2025'ରେ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ସହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 2024 ମସିହାରେ ନିକିରାଇପାଟଣା ବୀରହନୁମାନଜୀଉ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଡ୍‌ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆୟୋଜିତ ବନମହୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।

Nature Friend Award Certificate
ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat)

ଧନେଶ୍ୱର ପିଲାବେଳେ ଚାଷ କରିବା ସହ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି । ମାତ୍ର ୧୫-୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ୩୦-୩୫ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ସହ ଗାଁରେ ଚୁଟି କାଟିବା କାମ କରୁଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି "୩୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ବୈଶାଖ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ଆମେ ମୃତଦେହ ନେଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବା ପରେ ଖରା ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ ଛିଡା ହୋଇନପାରି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ, କାରଣ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗଛ ନଥିଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଶ୍ମଶାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବରଗଛ ଲଗାଇଲି । ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇ ଆସୁଛି ।"

Dhaneswar takes care of the tree
ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ଧନେଶ୍ବର (ETV Bharat)

ଗଛ ପଛରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର:

ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ନିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନିକିରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିପୁର ଗାଁର ଅମୂଲ୍ୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଉଥିବା ଦେଖି ଆସୁଛି । ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବହୁତଗୁଡିଏ ଗଛ ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇ ସେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଛ ଚାରିପାଖ ସଫେଇ, ଜାଲ ଦେଇ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ପଛରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆମ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ଗଛ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ।"

Nature Friend Award Certificate
ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat)


ଖରାବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଗଛ ଲଗାନ୍ତି:

ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ, ବୋହୁଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ନାତି ରହିଛନ୍ତି । ତିନିବର୍ଷ ତଳୁ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକ ୩୬୫ ଦିନ ଧନେଶ୍ୱର ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ସେଗୁଡିକ ଯତ୍ନ ନେବା ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥାନ୍ତି । ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସେ ସମୟ ଅତିହାହିତ କରନ୍ତି । ଏହାସହ ରାତି ୪ଟାରୁ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି । ଫୁଲ ତୋଳି ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଫୁଲ ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେ ଏହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ।

Treeman Dhaneswar
ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଧନେଶ୍ବର (ETV Bharat)

ଧନେଶ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ପରିବାର:

ଧନେଶ୍ବରଙ୍କ ବଡ଼ବୋହୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ବାପା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରୁ ନିଜ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମ ନ କରିବାକୁ କହିଥାଉ । ତଥାପି ଔଷଧ ଖାଇ, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତର ନକରି, ଗଛଗୁଡିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାଲାଯାଆନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ।"

ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି:
ପେଶାରେ ସେ ବାରିକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଶା ହେଉଛି ଗଛ ଲଗାଇବା । ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ । ଏହାସହ ସ୍ଥୀନୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି । କାହା ସହ ତିକ୍ତତା କରିବା ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି । ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ । ଗଛ, ପରିବେଶ ଆଉ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାଏ । ତେଣୁ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପଣ କରିଛନ୍ତି ।

କୁତରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚିରରଞ୍ଜନ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଗଛ ଲଗାଇବା ଦିନଠାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନାହିଁ । ଖାଲି ଯାହା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଖରାଦିନ ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗଛଗୁଡିକର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

