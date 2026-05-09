ଗଛ ମଣିଷ ବିଶ୍ବନାଥ: 25 ବର୍ଷରେ ଲଗାଇଲେଣି 5 ଲକ୍ଷ ଗଛ, ଶଙ୍ଖା-ସାଲୁକନା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିଶ୍ବନାଥ ପ୍ରଧାନ। ରିପୋର୍ଟ- ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 9, 2026 at 4:29 PM IST
Biswanath Tree Man Odisha ପିପିଲି (ପୁରୀ): ସାଲୁକନା ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଗଛ । ଆଉ ଶଙ୍ଖା ଦେଉଛି ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା । ଏମିତି କିଛି ଅଦ୍ଭୁଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିର ପୋପରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ । ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଧାଡିକି ଧାଡି ସାଲୁାକନା ଓ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧି ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଗଛ । ଲଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ଏଭଳି ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ । କିନ୍ତୁ କାମ ଏମିତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସେ “ଗଛ ମଣିଷ” ଭାବେ ପରିଚିତ । ଆମେ କହୁଛୁ ପିପିଲି ପୋପରଙ୍ଗା ହାଇସ୍କୁଲର ପିଅନ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା ।
ସ୍କୁଲ ପିଅନରୁ ଗଛ ମଣିଷ:
ଗଛ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି ‘‘ପିଲା ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗଛ ଲଗାଇବି । ସେଇ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ଲଗାଉଛି । ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମାଟିରେ ଗାତ କରି ମଞ୍ଜି ପକାଉଛି । ବର୍ଷା ଦିନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି ଲଗାଇ ଦେଲେ ଗଛ ହେବ । ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଗଛ ଲଗାଅ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ସାଲୁ-ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ କେହି ଗଛ ହାଣିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ । " ବିଶେଷ କରି ନିମ, ବର, ଓସ୍ଥ , ବେଲ ଓ କଦମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ବନାଥ ।
ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ନୀରବ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ବନାଥ । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ସବୁଜ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ବନାଥ ।
‘‘ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛ ଲଗାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି । ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେଇ ଚାରା ତିଆରି କରିଥାଏ । ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ପରେ ଏବଂ ଛୁଟି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛ ଲଗାଏ । ଏବେ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ଲଗାଇ ଚାଲିଥିବି ଏଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ’’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ବନାଥ ପ୍ରଧାନ ।
ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ :
ରାସ୍ତା କଡ଼, ସ୍କୁଲ ପରିସର ଓ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଚାରା ଲଗାଇ ସବୁଜ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ବନାଥ । କେବଳ ଗଛ ଲଗାଇବାରେ ତାଙ୍କ କାମ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଗଛକୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନୂଆ ଉପାୟ ଆପଣାଇଛନ୍ତି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ କଟାଯାଉଥିବା ଦେଖି ବିଶ୍ୱନାଥ ଗଛରେ ଶଙ୍ଖା ଓ ମନ୍ଦିରର ସାଲୁ କନା ବାନ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ସହଜରେ ସେହି ଗଛ କାଟିବାକୁ ସାହସ କରି ନଥାନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମିଳିନି ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର :
ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୋପରଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ‘‘ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲିଣି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱ ତାପାୟନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗଛ ଟିଏ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ଗଛ ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି ଲୋକେ ବଞ୍ଚିରହିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ । ବିଶ୍ବନାଥ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ନିଜ ସ୍କୁଟର ନେଇ ଗଛ ସେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି । ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଇ ଲଟା ସଫା କରନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲାଣେ । ଜଣେ ଚର୍ତୁଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।" "କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ବନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ନ ମିଳିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ’’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ।
ପୋପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି ‘‘ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆମ ହାଇସ୍କୁଲର ପିଅନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ସେ କେବଳ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା କଥା । ’’
ମଞ୍ଜି ପୋତି, ପାଣି ଦେଇ ଗଛରେ ନଟି ନଟା ସଫା କରି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି । ଗଛ ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉଗ୍ରସେନ ବରାଳ କୁହନ୍ତି " ବିଶ୍ବନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ, ସେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି।"
ପରିବେଶବିତ୍ ସରୋଜ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ପରିବେଶ ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ବେଳେ ଖୋଜେ । ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ନିଜର ଭାବି ତାହା ସହିତ ଜଡିତ ରହନ୍ତି । ମୁଁ ଯେତେବେଳ କାମ କରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ହାଇସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା । ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଛ ଲଗାନ୍ତି । କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗରେ ଗଛ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗଛକୁ ସଜାଡୁ ଥାଆନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ନିଆରା ମଣିଷଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା