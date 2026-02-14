ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଡାଲା ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରାଭେଲର, ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ସମେତ ୪ ଆହତ
ଶନିବାର ସକାଳ ସମୟରେ ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଡାଲା ଅଟୋକୁ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏକ ଟ୍ରାଭେଲର ।
Published : February 14, 2026 at 4:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଡାଲା ଅଟୋକୁ ସାମ୍ନା ପଟରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏକ ଟ୍ରାଭେଲର । ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତାରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳ ସମୟରେ ଏପରି ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ସମେତ ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହେଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ:
ଦୁର୍ଘଟଣାବେଳର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଉଭୟ ଗାଡିକୁ ଜବତ କରି ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାକୁ ନେଇଛି । ଅଟୋ (OD୦୨BX୨୫୧୩)ଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚେପା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲର (OD୦୨DJ୦୨୭୦)ର ସାମ୍ନାପାର୍ଶ୍ଵ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନମାଳିପୁର ଗ୍ରାମର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା । ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳି ନ ଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚା ପିଉଥିବାବେଳେ ହୋମଗାର୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର:
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ଗୁଡୁ ପଲେଇ । ସେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚା' ପିଉଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଗୁଡୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ଥାନା-୨ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡ଼ିଆସିଲା ଟ୍ରାଭେଲର:
ଡାଲା ଅଟୋରେ ପାଉଁରୁଟି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ନାକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା । ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୩୨ ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଉକ୍ତ ଅଟୋକୁ ଚାରିଛକ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ବରଗଡ଼ ବ୍ରିଟ୍ କଲୋନୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ କଳ୍ପନା ଅଭିମୁଖେ ନେଉଥିଲେ । ଟ୍ରାଭେଲରରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ନ ଥିଲେ । ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡିକୁ କଳ୍ପନା ପଟରୁ ଚାରିଛକ ଆଡ଼କୁ ନେଉଥିଲେ । ମା ସୁରାଦେଇ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଟିଫିନ ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ଟ୍ରାଭେଲରଟି ଅଟୋକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଟ୍ରାଭେଲରର ବେଗ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଅଟୋଟି ପଛକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଗଡି ପଡିଥିଲା । ଅଟୋ ଡାଲା ବାଜି ହୋମଗାର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଉଁରୁଟି ଓ ସ୍ନାକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ବିଛୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡିବା ସହ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିଲା ।
'ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲେ ଟ୍ରାଭେଲର ଡ୍ରାଇଭର , ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଗଲି'
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଭଗବାନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ଚା' ପିଉଥିବା ବେଳେ ଏହିଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା । ଟ୍ରାଭେଲର ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରବଳ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲି ।" ଚା' ଦୋକାନୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ।
'ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ':
ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାଧିକାରୀ ତୃପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଯାଇଛି । ଟ୍ରାଭେଲର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି । ଆହତ ଅଟୋ ଚାଳକ କିମ୍ୱା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବ ।" ପରେ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି।
ମନରୁ ଲିଭିନି ମାଉସୀମା ଫ୍ଲାଇଓଭର ବ୍ରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା:
ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୯ (ସୋମବାର) ଭୋର ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିଶୁଭବନ ଛକ ନିକଟ ମାଉସୀ ମା' ଫ୍ଲାଇ ଓଭରବ୍ରିଜ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ବ୍ରିଜ ଉପରୁ ଏକ କାର୍ ତଳକୁ ଖସି ଘର ଉପରେ ପଡିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ କେଦାରପଲ୍ଲୀ ବସ୍ତିର ୨ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଉପରେ ପଡି ନ ଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଟଳିଯାଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର