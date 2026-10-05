ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋରରୁ ଆସୁଥିଲେ ପୁରୀ; ବରଗଡ଼ରେ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ମୃତ ଓ 6 ଆହତ
ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ରାଜେଶ ସରାପ
Published : October 5, 2026 at 5:22 PM IST
ବରଗଡ଼: ଇନ୍ଦୋରରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ରେ ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଶିଶୁ ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।
କାର ଦୁର୍ଘଟଣା:
ସୋହେଲା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଇନ୍ଦୋରର ଏକ ପରିବାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାର ଯୋଗେ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ମଧୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କାର୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉକ୍ତ କାର ଭିତରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୋହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ଏକ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଇନ୍ଦୋରରୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ । ଗାଡ଼ିଟି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା ମଧୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଉକ୍ତ କାରରେ ମୋଟ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗିରି (61) ।
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ସହ ଗାୟତ୍ରୀ ଗିରି (52), ମିଟେଶ ଗିରି (31), ଖୁସି ଗୋସ୍ୱାମୀ (25), ପୂଜା ଗୋସ୍ୱାମୀ (21), ଶିଶୁ ସମେରା ପାଟିଦାର (7), ଏବଂ 1 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଗ୍ରିଶିକ୍ସ ଗିରି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସୋହେଲ ଥାନା IIC ହରିଶଙ୍କର ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରର MIG ପୋଲସି ଥାନା ନେହେରୁ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ପରିବାର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟାରେ କାର ଯୋଗେ ପୁରୀ ବାହାରିଥିଲେ । ଆଜି ଦିନ ପାଖାପାଖି 10ଟାରେ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"
ମୃତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସୋହେଲା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ MP 09WD 8096 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କାରକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ସୋହେଲା ଥାନାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଟ୍ରକ୍କୁ ପିଟିଲା କାର୍, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଣ୍ଡେ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ 4 ମୃତ
ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲା ଲୁହା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ; ୩ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼