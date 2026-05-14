ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ; EVରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ OSRTCର ସମସ୍ତ ବସ୍ ହେବ EV
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ । ଓଏସ୍ଆରସିଟି ଗାଡ଼ି ଇଭିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : May 14, 2026 at 8:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ତୈଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାର ତୈଲ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଛି । ଖୋଦ ପିଏମ୍ ମୋଦି ତାଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଗାଡି ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କନଭୟରେ କମ୍ ଗାଡି ଗଡିଥିଲା । ତେବେ ଗତକାଲି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ମୁଁ ସରକାରୀ ବସରେ ଯାତ୍ରା କରିବି ।
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଭି ବ୍ୟବହାର-
ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଅପିଲ୍ ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡି ଗ୍ରହଣୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଆଜି ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଇଭି ଗାଡିରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଇଭି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦିନକୁ ଦିନ ଇଭି ଯାନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋତେ ଇଭି ଗାଡି ମିଳିଗଲା । ଗାଁରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଏଣେତେଣେ ବୁଲନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛି ।"
OSRTCର ସମସ୍ତ ବସ୍ ହେବ ଇଭି-
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ବସରେ ଯିବି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ ମାନିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ । ଆମ ବିଭାଗର ଯେତେ ବସ୍ ଅଛି, ଆଗ EVରେ ପରିଣତ କରିବୁ । ଇଭି ହେଲେ ସହଜ ସୁଲଭ ହେବ ଯାତ୍ରା । ପ୍ରାୟ ବିଭାଗରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ EV ଗାଡି ବ୍ୟବହାର ହେଲାଣି, ଆଗକୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ।
ବଢୁଛି EV ଗାଡିର ଚାହିଦା-
ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଭି ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି । ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ ସହିତ EV ମାର୍କେଟ ବହୁତ୍ ବଢ଼ିବ l ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ବେସରକାରୀ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ (ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ PM E ଡ୍ରାଇଭ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ)୧୦୧୪ ଟି ଅଛି । ଓଡିଶାରେ ମୋଟ EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ (ସରକାରୀ)-ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୬ଟି EV ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ୩୮ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି (ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି)।
ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ ୧୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୩୮,୭୫୭ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୬ କୋଟି ,୪୯ ଲକ୍ଷ ୪୪,୫୭୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ୨୮୪୭ଟି ତିନି ଚକିଆ ଇଭି ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ୯୭ଲକ୍ଷ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୭୮୭ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି । ଏହି ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୩ କୋଟି ,୫୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ! ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି-OPPA ସଭାପତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର