Ev କିଣିବାକୁ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ; କହିଲେ, ଜରୁରୀ ନ ଥିଲେ ବସରେ ଯିବି
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏଣିକି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ଯିବି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଥିବା ତିନୋଟି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : May 13, 2026 at 7:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧର ତାଣ୍ଡବ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି । ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଲାଗିରହିଲେ ଆଗକୁ ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ ହୋଇଯିବ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା। ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ ରଖିବା ସହ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବେ EV (Electric Vehicle) ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ ପରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ବୟାନ। ଏଣିକି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ଯିବି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଥିବା ତିନୋଟି ଗାଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଜରୁରୀ ନ ଥିଲେ ବସରେ ଯିବି କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଭି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅପିଲ କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଜେନା। କହିଲେ, ତେଲ କମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଆଜିର ଦିନରେ ଇଭି ଗାଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭି କିଣା ସବସିଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ ଅଧୀନରେ ୨ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 31, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୩ ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୟ ସବସିଡି, ପଞ୍ଜିକରଣ/ସଡ଼କ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ EV ନୀତି 2.0 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2021 ରେ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଣିଥିଲେ
ଓଡିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ନୀତି-2021" ଆଣିିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର । 2023ରେ ଏହି ନିୟମକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାନବାହନ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 20% ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ଯାଇଥିଲା।
କେଉଁ ଯାନ ପାଇଁ କେତେ ସବସିଡି
ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରତି kWh 5000- ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଥିବାବେଳେ ତିନି ଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରତି 30,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି kWh 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ସବ୍ସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର।
ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ 15 ବିଭିନ୍ନ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଇଭି ଯାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ଯାନର ବ୍ୟବହାର, ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ 100 ଟି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି।ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ-ଡ୍ରାଇଭ ସ୍କିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ 512ଟି ଇଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଲୋକଭବନ ଭିତରେ ଚାରି ଚକିଆ ଇଭି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଦଫ୍ତର ଏବଂ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଇଭି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଭିର ଚାହିଦା ବଢୁଛି। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ ଅଢେ଼ଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। 64,002 ଦୁଇ ଚକିଆ ଇଭି ପାଇଁ 77,59,00,394 ଟଙ୍କା ସବ୍ସିଡି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସେହିପରି 5660 ତିନି ଚକିଆ ଇଭି ପାଇଁ 13,27,30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି 4674 ଚାରି ଚକିଆ ଇଭି ପାଇଁ 49,68,56,200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 74,336 ଯାନ ପାଇଁ 140,54,86,594 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
