ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ; ଜବତ ହେଉଛି ଗାଡି, DL ବି ହେବ ରଦ୍ଦ

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ବେଆଇନ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବିରୋଧରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚଢାଉ ଅଭିଯାନ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

Transport department warns to driver and owner to not to take passengers in goods vehicle
ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 1:47 PM IST

କଟକ: ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୭୧ଟି ଯାନ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଥିବାବେଳେ ୨୪ଟି ଗାଡି ଜବତ ହୋଇଛି । ୧୦୯ଟିକୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଗାଡି ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସଡ଼କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ବେଆଇନ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ବିରୋଧରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ ୨୯ ତାରିଖରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧,୦୫୨ଟି ଯାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୦୯ଟି ମାମଲାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।



କେଉଁଠୁ ଜବତ ହୋଇଛି କେତେ ଗାଡ଼ି

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ୭୧ଟି ଯାନକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ଟି ଯାନକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ୭୯ଟି ଯାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ (RC) ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୬୨ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ (DL) ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (RTO) ଅନୁସାରେ ଯାନ ଜବତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧ (୮ଟି) ସର୍ବାଧିକ ଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୨ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୪ଟି, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ଟି ଏବଂ କଟକ, ଯାଜପୁର, ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ଟି ଲେଖାଏଁ ଯାନ ଜବତ କରିଛନ୍ତି।

ଯାନ ଅଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୮ଟି, କୋରାପୁଟ ୭ଟି, ଗଞ୍ଜାମ ୫ଟି, ଅନୁଗୋଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର-୨ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୪ଟି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଞ୍ଜନଗର, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସୋନପୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩ଟି, ନୂଆପଡ଼ା, ରାଉରକେଲା ଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୨ଟି, ଏବଂ ତାଳଚେର, ଯାଜପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟରଙ୍ଗପୁର, ପୁରୀ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧ଟି ଲେଖାଏଁ ଯାନ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-୧ ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଗାଡି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଁ । ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ସହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଏହି ବିଶେଷ ଅଭିଯାନ ୨୦୨୬, ମେ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଓ ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନକୁ କଠୋରତାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

