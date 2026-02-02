ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଧାରଣାରେ କିନ୍ନର ସଂଗଠନ
ରବିବାର ରାତିରେ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଫା ନିକଟରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଆଜି ସକାଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ।
ନିମାପଡା: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଫା ନିକଟରେ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ । କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପିପିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଜଳୀ । ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ନାମ ସୋନା ଲେଖା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଦିନେଶ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ ଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ଗତକାଲି(ରବିବାର) ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି କିନ୍ନରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଅନ୍ୟପଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି କିନ୍ନର ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପୋଲିସ:
ଗତକାଲି(ରବିବାର) ରାତିରେ ସିଫା ନିକଟରେ ଅଞ୍ଜଳୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଛି କିନ୍ନର ଓ ପୋଲିସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନକଲି ଚୁଟି, ଚପଲ ଏବଂ ରକ୍ତଭିଜା ମାଟି ଜବତ କରିଛି । ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକର ତଦନ୍ତ ପରେ ଡ୍ରଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଟକିଛି । ସେଠାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ । ଆପାଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ପୋଲିସ ।
ଛୁରାମାଡ ପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ:
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମୃତକ ଅଞ୍ଜଳୀ, ଯାହାକୁ ସୋନା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଜଳୀ ନୁହେଁ ଦିନେଶ ରାଉତ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ପରିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପିପିଲି ପୋଲିସ ହତ୍ୟା 73/26ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କୌଣସି କାରଣରୁ କିନ୍ନରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ କାରଣ:
ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ । କିଛି କିନ୍ନର ଓ ଆମ ଷ୍ଟାପ ମୃତକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ରାତି 1.40ରେ ସେମାନେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଆଜି ସକାଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାର୍ଡ ଆସି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ । ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ଯିବ ।"
‘ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ’:
ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟ ଗାର୍ଡ ସୁଶିଲ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏଠାରେ 18ଟି ପରିବାର ରୁହନ୍ତି । ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା କେଉଁବି ଲୋକ ଜଡିତ ଥିବେ । ଏଠାରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିବ ପୋଲିସ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବି ।"
