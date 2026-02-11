କିନ୍ନର ଅଞ୍ଜଳି ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରିଷ୍ଣା କାଣ୍ଡିକୁ ପିପିଲି ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର
ପିପିଲି ବାଇପାସ ନାୟରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଅପରାଧୀ କୋଣାର୍କ ଅଂଚଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ କରିଥିଲା ଫାୟାରିଂ ।
ପିପିଲି (ପୁରୀ): ପିପିଲି ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର । କିନ୍ନର ଅଞ୍ଜଳି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣେ ଅପରାଧୀକୁ ପିପିଲି ବାଇପାସ ନାୟରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପିପିଲି ପୋଲିସ । ଅପରାଧୀ ଜଣଙ୍କ କ୍ରିଷ୍ନା କାଣ୍ଡି ଓ ତାର ବୟସ 25 ବର୍ଷ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅପରାଧୀ କ୍ରିଷ୍ନା କାଣ୍ଡି କୋଣାର୍କ ନିଜୁରପାସ୍ ଅଂଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କ୍ରିଷ୍ଣା ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ପୋଲିସ ଉପରକୁ କରିଥିଲା ଫାୟାରିଂ । ହେଲେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରର ଶିକାର ହୋଇ ଗୁରୁତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲା ପିପିଲି ପୋଲିସ । ତେବେ ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ SCBକୁ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା, ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ସୌମ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବାଇକ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ଆଇଆଇସି ସୌମ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସିଫା ନିକଟରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା । 25 ବର୍ଷିୟ କିନ୍ନର ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁସି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏନେଇ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାପରେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳର ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଞ୍ଜଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ।
ଗତ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ(ରବିବାର) ରାତିରେ ସିଫା ନିକଟରେ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଛି କିନ୍ନର ଓ ପୋଲିସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ନକଲି ଚୁଟି, ଚପଲ ଏବଂ ରକ୍ତଭିଜା ମାଟି ଜବତ କରିଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୋଲିସ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ସହିତ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇଥିଲା ।
ମୃତ କିନ୍ନର ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପିପିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ନୁହେଁ ଦିନେଶ ରାଉତ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ପିପିଲି ପୋଲିସ ହତ୍ୟା 73/26ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା । କୌଣସି କାରଣରୁ କିନ୍ନରଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଓ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛି ପୋଲିସ ।
