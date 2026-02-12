ଖୋଲିଲା କିନ୍ନର ଅଞ୍ଜଳୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରାଇ ଦେଲା CCTV
୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ନର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପିପିଲି ପୋଲିସ । CCTV, ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଖୋଲିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ ।
Published : February 12, 2026 at 6:44 PM IST
ନିମାପଡା: ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା କିନ୍ନର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠିଲା ପରଦା । ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପିପିଲି ପୋଲିସ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଷ୍ଣା କାଣ୍ଡି ଓ ତାହାର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଷ୍ଣା କାଣ୍ଡି ପୋଲିସ କବଳରୁ ଖସିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟରର ଶିକାର ହୋଇଛି । CCTV, ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଖୋଲିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସଚ୍ଚିନ ପଟେଲ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କାରଣ:
ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ରାତିରେ ଅଞ୍ଜଳୀ ସିଫା ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପଛରେ ଲୁଟ୍ ଓ ଛିନତାଇ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସଚ୍ଚିନ ପଟେଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଛଡ଼ାଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ହୋଇଥିଲା । ଅଞ୍ଜଳୀ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ଅଞ୍ଜଳୀ କିନ୍ନର ଓରଫ ଦିନେଶ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ପିପିଲି ଥାନା କେସ No-90/26 ରେ BNS ଓ Arms Act ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଦଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଏପରିକି ଅଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ବାହାର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।
ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା:
ଅଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛାନଭିନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିଦିନ ଏକ କଳା ପଲସର୍ ଗାଡ଼ିରେ ସେହି ବ୍ୟାଗକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ । ଏହା ଆଧାରରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଷ୍ଣା କାଣ୍ଡି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆହତ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ରୀଷ୍ଣା କାଣ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସନିଲ କାଣ୍ଡିକୁ ପୋଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ରାତିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା କ୍ରୀଷ୍ଣା କାଣ୍ଡି ଫଳରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଆହତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅପରାଧରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଲସର୍ 220 ଗାଡ଼ି ସହିତ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ସଚ୍ଚିନ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଇତିହାସ ରହିଛି । କ୍ରୀଷ୍ଣା କାଣ୍ଡିଙ୍କ ନାମରେ 13ଟି ମାମଲା ଓ ସନିଲ କାଣ୍ଡି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଛି । କୋଣାର୍କ, ଧଉଳି, ନିମାପଡା, ଲିଙ୍ଗରାଜ, କାକଟପୁର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଲୁଟ୍ ଓ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ପୋଲିସ ଏନେଇ ଆହୁରି ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା