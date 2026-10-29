ETV Bharat / state

ବାତ୍ୟା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ୨୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୨୧ଟିର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ

୨୧ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ

Train services disrupted after cyclone: ​​20 trains cancelled, routes of 21 others diverted
ବାତ୍ୟା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ୨୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୨୧ଟିର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 29, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CYCLONE TRAIN CANCELLED, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ । ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍‌–ଝାଡୁପୁଡ଼ି ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ବ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର ୧୦୫୨ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ୨୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨୧ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:

  1. ବିଶାଖାପାଟଣା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୪୨)
  2. ବିଶାଖାପାଟଣା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୨୦)
  3. ବିଶାଖାପାଟଣା–ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୨୬)
  4. ଗୁଣୁପୁର–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୧୮)
  5. ପୁରୀ–ଗୁଣୁପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୧୭)
  6. ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୩୮)
  7. ହାୱଡ଼ା–ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୪୫)
  8. ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି–ୟଲହଙ୍କା ଏସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୬୩)
  9. ଖଡ଼ଗପୁର–ଭିଲ୍ଲୁପୁରମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୬୦୩)
  10. ବିଶାଖାପାଟଣା–ଦୀଘା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୭୪)
  11. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ସମ୍ବଲପୁର ମେମୁ (୬୮୦୩୧) — ୨୯ ଓ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
  12. ସମ୍ବଲପୁର–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେମୁ (୬୮୦୩୨) — ୨୯ ଓ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
  13. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ସମ୍ବଲପୁର ମେମୁ (୬୮୦୩୩) — ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
  14. ସମ୍ବଲପୁର–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେମୁ (୬୮୦୩୪) — ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
  15. ରାଉରକେଲା–ଗୁଣୁପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୧୧୭)
  16. ଗୁଣୁପୁର–ରାଉରକେଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୧୧୮)— ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
  17. ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ–ମୁମ୍ବାଇ ସିଏସ୍‌ଏମ୍‌ଟି କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୧୦୨୦)
  18. ପୁରୀ–ତିରୁପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୪୭୯)
  19. ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୫୩)
  20. ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୩୭)


ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:

  1. ହାୱଡ଼ା–ୟଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୩୧)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
  2. ଶାଲିମାର–ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୦୬୬)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
  3. ଶାଲିମାର–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୭୭୩)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
  4. ଶାଲିମାର–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୪୯)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
  5. ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ–କାମାକ୍ଷା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୫୬୭୩)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
  6. ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ–ଶାଲିମାର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୪୬)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
  7. ଶାଲିମାର–ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୪୫)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
  8. ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍–ହାୱଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୪୦)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
  9. ପୁଡୁଚେରୀ–ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୬୮) — ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
  10. ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍–ଶାଲିମାର ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୨୬)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
  11. ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍–ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୬୧୧)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
  12. କନ୍ୟାକୁମାରୀ–ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୫୦୩)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
  13. ପୁଡୁଚେରୀ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୫୨)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–କଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର
  14. ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ–ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୬୧୦)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
  15. ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ହାୱଡ଼ା ଏସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୬୪)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
  16. ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ହାୱଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୬୪)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
  17. ହାୱଡ଼ା–ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୪୧)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
  18. ଅଗରତାଲା–ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୫୦୪)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
  19. ହାୱଡ଼ା–ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୩୯)— ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
  20. ପୁରୀ–ଅହମଦାବାଦ ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୪୩)— ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ଟିଟିଲାଗଡ଼



ଯାତ୍ରା ସୀମିତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:

  1. ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପଲାସା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୁ (୬୮୪୧୯/୬୮୪୨୦): ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ
  2. ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୪୮): ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରର ଯାତ୍ରା ପଲାସାଠାରେ ଶେଷ ହେବ
  3. ଗୁଣୁପୁର–କଟକ ମେମୁ (୬୮୪୩୪): ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୋମପେଟାଠାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ
  4. କଟକ–ଗୁଣୁପୁର ମେମୁ (୬୮୪୩୩): ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୋମପେଟାଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ

ଆଉ ୨ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୨ଟିର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ:

ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:

  • ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୩୮) — ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
  • ଗୁଣୁପୁର–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୧୮) — ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର

ଯାତ୍ରା ସୀମିତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:

  • ଉଧନା–ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୯୦୨୧): ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଯାତ୍ରା ପଲାସାଠାରେ ଶେଷ ହେବ
  • ବ୍ରହ୍ମପୁର–ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୯୦୨୨): ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଲାସାଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ
୨୧ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
୨୧ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଏବଂ ରେଳପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CYCLONE TRAIN CANCEL
ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ
LIST OF TRAINS CANCELLED
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍
EAST COAST RAILWAY TRAIN CANCEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.