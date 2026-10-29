ବାତ୍ୟା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ୨୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୨୧ଟିର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ
୨୧ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 29, 2026 at 10:35 PM IST
CYCLONE TRAIN CANCELLED, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ । ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍–ଝାଡୁପୁଡ଼ି ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ବ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର ୧୦୫୨ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ୨୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨୧ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
- ବିଶାଖାପାଟଣା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୪୨)
- ବିଶାଖାପାଟଣା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୨୦)
- ବିଶାଖାପାଟଣା–ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୨୬)
- ଗୁଣୁପୁର–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୧୮)
- ପୁରୀ–ଗୁଣୁପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୧୭)
- ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୩୮)
- ହାୱଡ଼ା–ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୪୫)
- ସାନ୍ତ୍ରାଗାଛି–ୟଲହଙ୍କା ଏସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୬୩)
- ଖଡ଼ଗପୁର–ଭିଲ୍ଲୁପୁରମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୬୦୩)
- ବିଶାଖାପାଟଣା–ଦୀଘା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୭୪)
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ସମ୍ବଲପୁର ମେମୁ (୬୮୦୩୧) — ୨୯ ଓ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
- ସମ୍ବଲପୁର–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେମୁ (୬୮୦୩୨) — ୨୯ ଓ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ସମ୍ବଲପୁର ମେମୁ (୬୮୦୩୩) — ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
- ସମ୍ବଲପୁର–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେମୁ (୬୮୦୩୪) — ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
- ରାଉରକେଲା–ଗୁଣୁପୁର ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୧୧୭)
- ଗୁଣୁପୁର–ରାଉରକେଲା ରାଜ୍ୟରାଣୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୧୧୮)— ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
- ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ–ମୁମ୍ବାଇ ସିଏସ୍ଏମ୍ଟି କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୧୦୨୦)
- ପୁରୀ–ତିରୁପତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୪୭୯)
- ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୫୩)
- ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୩୭)
ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
- ହାୱଡ଼ା–ୟଶବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୩୧)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
- ଶାଲିମାର–ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୦୬୬)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
- ଶାଲିମାର–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୭୭୩)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
- ଶାଲିମାର–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏସ୍ଏଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୪୯)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
- ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ–କାମାକ୍ଷା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୫୬୭୩)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
- ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ–ଶାଲିମାର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୪୬)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
- ଶାଲିମାର–ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୪୫)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
- ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍–ହାୱଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୪୦)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
- ପୁଡୁଚେରୀ–ଶାଲିମାର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୬୮) — ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
- ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍–ଶାଲିମାର ଏସ୍ଏଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୨୬)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
- ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍–ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୬୧୧)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
- କନ୍ୟାକୁମାରୀ–ଡିବ୍ରୁଗଡ଼ ବିବେକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୫୦୩)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା–ଖଡ଼ଗପୁର
- ପୁଡୁଚେରୀ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଏଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୫୨)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–କଟକ–ଭୁବନେଶ୍ୱର
- ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ–ନ୍ୟୁ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୬୧୦)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ହାୱଡ଼ା ଏସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୨୮୬୪)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ–ହାୱଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୬୪)— ବିଜୟନଗରମ୍–ଟିଟିଲାଗଡ଼–ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ହାୱଡ଼ା–ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୪୧)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
- ଅଗରତାଲା–ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୫୦୪)— ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍–ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
- ହାୱଡ଼ା–ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୩୯)— ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ରାୟଗଡ଼ା–ବିଜୟନଗରମ୍
- ପୁରୀ–ଅହମଦାବାଦ ଏସ୍ଏଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୮୪୩)— ଅନୁଗୁଳ–ସମ୍ବଲପୁର–ଟିଟିଲାଗଡ଼
ଯାତ୍ରା ସୀମିତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
- ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପଲାସା–ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେମୁ (୬୮୪୧୯/୬୮୪୨୦): ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଛତ୍ରପୁରଠାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ
- ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୪୮): ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରର ଯାତ୍ରା ପଲାସାଠାରେ ଶେଷ ହେବ
- ଗୁଣୁପୁର–କଟକ ମେମୁ (୬୮୪୩୪): ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୋମପେଟାଠାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ
- କଟକ–ଗୁଣୁପୁର ମେମୁ (୬୮୪୩୩): ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୋମପେଟାଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ
ଆଉ ୨ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୨ଟିର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ:
ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
- ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ୍–ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଏଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୨୦୮୩୮) — ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
- ଗୁଣୁପୁର–ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୧୮) — ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର
ଯାତ୍ରା ସୀମିତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
- ଉଧନା–ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୯୦୨୧): ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ପଲାସାଠାରେ ଶେଷ ହେବ
- ବ୍ରହ୍ମପୁର–ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୯୦୨୨): ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଲାସାଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ
ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ଏବଂ ରେଳପଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର