ବାତ୍ୟା 'ଅର୍ଣ୍ଣବ' ଓ ଜଳମଗ୍ନ ପ୍ରଭାବରେ ରେଳସେବା ପ୍ରଭାବିତ: ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା
ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 30, 2026 at 5:48 PM IST
PASSANGER DETAINED RAILWAY STATION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଓ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରେଳ ଚଳାଚଳରେ ବଡ଼ ବାଧା ଉପୁଜିଛି । ବାତିଲ୍ ହୋଇଛି ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍, କିଛି ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜମିଛି ହଜାର ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ । ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ, ତାହାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି ।
ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ହେଉ କି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍, ଉଭୟ ଦିଗରେ ରେଳ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି ।
ଯାହା ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ହେବା ଓ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି । ବାତ୍ୟା ଓ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ।
ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ କରୁଛି । ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପଲାସାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଓ ଟ୍ରେନ ଲାଇନର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ରହିଛି ।
ଏପଟେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ପାଖାପାଖି ୩-୪ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ।" ଏପରିକି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଯାତ୍ରୀ । ଆଉ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି କିଛି ପରିବାର ।
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବ କମିଛି, ହେଲେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଉପରୁ ହଟିନି ବିପଦ । ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗୁଁ ରେଳ ସେବା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି । ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍-ଝାଡୁପୁଡ଼ି ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ବ୍ରିଜ୍ ନମ୍ବର ୧୦୫୨ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ ନିର୍ଧାରିତ ୨୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୪ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ସୀମିତ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।
ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣା-ଭୁବନେଶ୍ୱର ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ବିଶାଖାପାଟଣା-ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଗୁଣୁପୁର-ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ହାୱଡ଼ା-ଚାର୍ଲାପଲ୍ଲୀ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, କୋଣାର୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ବିଜୟନଗରମ୍ ଦେଇ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଗତିପଥ ବଦଳାଯାଇଛି । ସେହିପରି କିଛି ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା ପଲାସା, ଛତ୍ରପୁର ଓ ସୋମପେଟାଠାରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ରେଳପଥ ସୁରକ୍ଷିତ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ପରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ: ୨୦ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ୨୧ଟିର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର