ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ମଧ୍ୟରେ ୨୨ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 27, 2026 at 9:04 PM IST
CYCLONE TRAIN CANCELLED, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ମଧ୍ୟରେ ୨୨ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ବେଳେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶାଖାପାଟଣା, କିରଣ୍ଡୁଲ, ଜଗଦଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍ର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ।
କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍:-
- ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୧୫): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪
- କିରଣ୍ଡୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୧୬): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪
- ରାଉରକେଲା–ଜଗଦଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି (୧୮୧୦୭): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪
- ଜଗଦଲପୁର–ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି (୧୮୧୦୮): ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫
- ହାଓଡ଼ା–ଜଗଦଲପୁର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୦୫): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦
- ଜଗଦଲପୁର–ହାଓଡ଼ା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୦୬): ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରୁ ୩୧
- ବିଶାଖାପାଟଣା–କୋରାପୁଟ ପାସେଞ୍ଜର (୫୮୫୩୮): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦
- କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର (୫୮୫୩୭): ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରୁ ୩୧
- ବିଶାଖାପାଟଣା–କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୧୨): ଅକ୍ଟୋବର ୩୦
- କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୧୧): ଅକ୍ଟୋବର ୩୧
- ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ ପାସେଞ୍ଜର (୫୮୫୦୧): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦
- କିରଣ୍ଡୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର (୫୮୫୦୨): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦
- ସିକନ୍ଦରାବାଦ–ହାଓଡ଼ା ଫାଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୭୦୪): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
- ହାଓଡ଼ା–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଫାଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୭୦୩): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯
- ସିକନ୍ଦରାବାଦ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୦୧୬): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
- ଭୁବନେଶ୍ୱର–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୦୧୫): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯
- ନାନ୍ଦେଡ୍–ସମ୍ବଲପୁର ନାଗାବଳୀ ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୨୦୮୧୦): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
- ସମ୍ବଲପୁର–ନାନ୍ଦେଡ୍ ନାଗାବଳୀ ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୨୦୮୦୯): ଅକ୍ଟୋବର ୩୦
- ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁଣେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୨୨୮୮୨): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
- ପୁଣେ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୨୨୮୮୧): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯
- ରାୟଗଡ଼ା–ଗୁଣ୍ଟୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୨୪୪): ଅକ୍ଟୋବର ୨୮
- ଗୁଣ୍ଟୁର–ରାୟଗଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୨୪୩): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:-
- ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜଗଦଲପୁର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୪୭): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ
- ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୪୮): ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗଦଲପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ
- ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ
ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଳପଥର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ବିପଦପ୍ରବଣ ରହିଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରେଳ ସଦନରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (ୱାର୍ ରୁମ୍) ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ରେଳପଥ ଯାଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲମ୍ୟାନ୍ ଓ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରେଳଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୌସୁମୀକାଳୀନ ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରେନ୍, ଡିଜେଲ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍, ଟାୱାର ୱାଗନ୍, ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପକରଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୯ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାରେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଯାତ୍ରା: ଲୌହମାନବଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ହେବେ ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର