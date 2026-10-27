ETV Bharat / state

ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍

ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ମଧ୍ୟରେ ୨୨ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ

Train services affected due to Cyclone 'Arnab': 22 trains cancelled; 24-hour control room set up.
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CYCLONE TRAIN CANCELLED, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫ ମଧ୍ୟରେ ୨୨ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି । ବେଳେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶାଖାପାଟଣା, କିରଣ୍ଡୁଲ, ଜଗଦଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରୁଟ୍‌ର ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ।

ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ: 22ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍, ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ (ETV Bharat Odisha)



କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ୍:-

  1. ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୧୫): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪
  2. କିରଣ୍ଡୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୧୬): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪
  3. ରାଉରକେଲା–ଜଗଦଲପୁର ଇଣ୍ଟରସିଟି (୧୮୧୦୭): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରୁ ନଭେମ୍ବର ୪
  4. ଜଗଦଲପୁର–ରାଉରକେଲା ଇଣ୍ଟରସିଟି (୧୮୧୦୮): ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରୁ ନଭେମ୍ବର ୫
  5. ହାଓଡ଼ା–ଜଗଦଲପୁର ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୦୫): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦
  6. ଜଗଦଲପୁର–ହାଓଡ଼ା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୦୦୬): ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରୁ ୩୧
  7. ବିଶାଖାପାଟଣା–କୋରାପୁଟ ପାସେଞ୍ଜର (୫୮୫୩୮): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦
  8. କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର (୫୮୫୩୭): ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରୁ ୩୧
  9. ବିଶାଖାପାଟଣା–କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୧୨): ଅକ୍ଟୋବର ୩୦
  10. କୋରାପୁଟ–ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୫୧୧): ଅକ୍ଟୋବର ୩୧
  11. ବିଶାଖାପାଟଣା–କିରଣ୍ଡୁଲ ପାସେଞ୍ଜର (୫୮୫୦୧): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦
  12. କିରଣ୍ଡୁଲ–ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର (୫୮୫୦୨): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦
  13. ସିକନ୍ଦରାବାଦ–ହାଓଡ଼ା ଫାଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୭୦୪): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
  14. ହାଓଡ଼ା–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଫାଲକନୁମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୨୭୦୩): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯
  15. ସିକନ୍ଦରାବାଦ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ୍ୟୁ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୦୧୬): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
  16. ଭୁବନେଶ୍ୱର–ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୦୧୫): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯
  17. ନାନ୍ଦେଡ୍–ସମ୍ବଲପୁର ନାଗାବଳୀ ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୨୦୮୧୦): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
  18. ସମ୍ବଲପୁର–ନାନ୍ଦେଡ୍ ନାଗାବଳୀ ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୨୦୮୦୯): ଅକ୍ଟୋବର ୩୦
  19. ଭୁବନେଶ୍ୱର–ପୁଣେ ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୨୨୮୮୨): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭
  20. ପୁଣେ–ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁପରଫାଷ୍ଟ (୨୨୮୮୧): ଅକ୍ଟୋବର ୨୯
  21. ରାୟଗଡ଼ା–ଗୁଣ୍ଟୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୨୪୪): ଅକ୍ଟୋବର ୨୮
  22. ଗୁଣ୍ଟୁର–ରାୟଗଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୭୨୪୩): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭


ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:-

  • ଭୁବନେଶ୍ୱର–ଜଗଦଲପୁର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୪୭): ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ
  • ଜଗଦଲପୁର–ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ (୧୮୪୪୮): ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗଦଲପୁର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ
  • ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍‌ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ
ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍
ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ (ETV Bharat Odisha)


ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ର ପ୍ରଭାବକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଳପଥର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ବିପଦପ୍ରବଣ ରହିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରେଳ ସଦନରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ (ୱାର୍ ରୁମ୍) ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ରେଳପଥ ଯାଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ଅତିରିକ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲମ୍ୟାନ୍ ଓ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରେଳଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ
ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)


ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୌସୁମୀକାଳୀନ ରିଜର୍ଭ ଟ୍ରେନ୍, ଡିଜେଲ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍, ଟାୱାର ୱାଗନ୍, ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପକରଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ପାଇଁ 12ଟି ଟ୍ରେନ ବାତିଲ୍: 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୧୯ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାରେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଯାତ୍ରା: ଲୌହମାନବଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ହେବେ ସାମିଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CYCLONE TRAIN CANCELLED
EAST COAST RAILWAY TRAIN CANCEL
LIST OF TRAINS CANCELLED
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍
ଟ୍ରେନ ବାତିଲ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.