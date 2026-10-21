ETV Bharat / state

ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବନି ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ! ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ଅଟକିବ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଓ ଏହାର ଶେଷ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ କେଉଁ ଠାରେ ଅଟକିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

train routes to Puri Station diverted east coast railway
ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବନି ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ! ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ଅଟକିବ ଜାଣନ୍ତୁ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2026 at 7:37 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର । ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ରେଳଗାଡ଼ି ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‌, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଓ ମାଳତୀପାଟପୁରରେ ଅଟକିବ ଟ୍ରେନ୍ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଓ କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ।

ବଦଳିଲା ଷ୍ଟେସନ:
ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଓ ଏହାର ଶେଷ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଟ୍ରେନ କେଉଁ ଠାରେ ଅଟକିବ ।



ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୫/୬ ଏବଂ ୩/୪ରେ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୧) ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‌, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଏବଂ ମାଳତୀପାଟପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହା ସହ କିଛି ଟ୍ରେନ ସେହି ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବ ।

These trains will not come to Puri station.
ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବନି ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
୧) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‌ଠାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:

ଟ୍ରେନ୍କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୮୧୨୫ (ରାଉରକେଲା–ପୁରୀ)୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୬୮୪୪୧ (ଜଳେଶ୍ୱର–ପୁରୀ)୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୬୮୪୧୩ (ତାଳଚେର–ପୁରୀ)୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୮୦୩୯ (ଶାଲିମାର–ପୁରୀ)

୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ସହିତ ୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏବଂ ୩ ଓ ୧୦ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

୧୮୦୧୭ (ଭଞ୍ଜପୁର–ପୁରୀ)

୨୨, ୨୪, ୨୯ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର;

୫, ୭, ୧୨, ୧୪, ୧୯, ୨୧, ୨୬ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;

୩, ୫, ୧୦, ୧୨, ୧୭, ୧୯, ୨୪, ୨୬ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏବଂ

୨, ୭ ଓ ୯ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

୨) ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:

  • ୧୮୩୦୩ (ସମ୍ବଲପୁର–ପୁରୀ): ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ


୩) ମାଳତୀପାଟପୁରଠାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:

ଟ୍ରେନ୍କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୭୪୮୦ (ତିରୁପତି–ପୁରୀ)୨୧, ୨୩, ୨୪, ୨୬, ୨୭, ୨୮, ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର;
୨, ୩, ୪, ୬, ୭, ୯, ୧୦, ୧୧, ୧୩, ୧୪, ୧୬, ୧୭, ୧୮, ୨୦, ୨୧, ୨୩, ୨୪, ୨୫, ୨୭, ୨୮ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୨, ୪, ୫, ୭, ୮, ୯, ୧୧, ୧୨, ୧୪, ୧୫, ୧୬, ୧୮, ୧୯, ୨୧, ୨୨, ୨୩, ୨୫, ୨୬, ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର;
୧, ୨, ୪, ୫, ୬, ୮, ୯ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଟ୍ରେନ
୨୨୨୦୧ (ଶିଆଲଦା–ପୁରୀ)୨୧, ୨୩, ୨୬, ୨୮ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର;
୨, ୪, ୬, ୯, ୧୧, ୧୩, ୧୬, ୧୮, ୨୦, ୨୩, ୨୫, ୨୭ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୨, ୪, ୭, ୯, ୧୧, ୧୪, ୧୬, ୧୮, ୨୧, ୨୩, ୨୫, ୨୮ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର;
୧, ୪, ୬, ୮ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୨୧୪୫ (ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଟର୍ମିନସ୍–ପୁରୀ)୨୫ ଅକ୍ଟୋବର; ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୩ ଓ ୧୦ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୫୬୪୪ (କାମାଖ୍ୟା–ପୁରୀ)୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର; ୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୩, ୧୦, ୧୭, ୨୪ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୭ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୫୬୪୦ (କାମାଖ୍ୟା–ପୁରୀ)୨୫ ଅକ୍ଟୋବର; ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏବଂ
୩ ଓ ୧୦ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୦୯୧୭ (ଇନ୍ଦୋର–ପୁରୀ)୨୭ ଅକ୍ଟୋବର; ୩, ୧୦, ୧୭ ଏବଂ ୨୪ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୨୯୦୯ (ଭଲସାଡ୍–ପୁରୀ)୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର;
୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୩, ୧୦, ୧୭, ୨୪ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୭ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୦୪୭୧ (ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର–ପୁରୀ)୨୫ ଅକ୍ଟୋବର; ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ନଭେମ୍ବର;
୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬;
ଏବଂ ୩ ଓ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୨୯୭୩ (ଗାନ୍ଧୀଧାମ–ପୁରୀ)୨୧ ଏବଂ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର; ୪, ୧୧, ୧୮ ଏବଂ ୨୫ ନଭେମ୍ବର;
୨, ୯, ୧୬, ୨୩ ଏବଂ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬;
ଏବଂ ୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୨୯୯୩ (ଗାନ୍ଧୀଧାମ–ପୁରୀ)୨୩ ଏବଂ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର; ୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ନଭେମ୍ବର;
୪, ୧୧, ୧୮ ଏବଂ ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୧ ଓ ୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ





ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
୧) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‌ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:

ଟ୍ରେନ୍କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୮୧୨୬ (ପୁରୀ-ରାଉରକେଲା)୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୬୮୪୪୨ (ପୁରୀ–ଜଳେଶ୍ୱର)୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୬୮୪୧୪ (ପୁରୀ–ତାଳଚେର)୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୮୦୪୦ (ପୁରୀ–ଶାଲିମାର)

୨୬ ଅକ୍ଟୋବର; ୨, ୯, ୧୬, ୨୩ ଏବଂ ୩୦ ନଭେମ୍ବର;

୭, ୧୪, ୨୧ ଏବଂ ୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ

୪ ଓ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭

୧୮୦୧୮ (ପୁରୀ–ଭଞ୍ଜପୁର) ୨୩, ୨୫ ଏବଂ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର;
୧, ୬, ୮, ୧୩, ୧୫, ୨୦, ୨୨, ୨୭ ଏବଂ ୨୯ ନଭେମ୍ବର;
୪, ୬, ୧୧, ୧୩, ୧୮, ୨୦, ୨୫ ଏବଂ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୧, ୩, ୮ ଓ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭



୨) ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:

  • ୧୮୩୦୪ (ପୁରୀ–ସମ୍ବଲପୁର): ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ.


୩) ମାଳତୀପାଟପୁରଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:

ଟ୍ରେନ୍କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୭୪୭୯ (ପୁରୀ–ତିରୁପତି)୨୧, ୨୨, ୨୩, ୨୫, ୨୬, ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬;
୧, ୨, ୪, ୫, ୬, ୮, ୯, ୧୧, ୧୨, ୧୩, ୧୫, ୧୬, ୧୮, ୧୯, ୨୦, ୨୨, ୨୩, ୨୫, ୨୬, ୨୭, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ନଭେମ୍ବର;
୨, ୩, ୪, ୬, ୭, ୯, ୧୦, ୧୧, ୧୩, ୧୪, ୧୬, ୧୭, ୧୮, ୨୦, ୨୧, ୨୩, ୨୪, ୨୫, ୨୭, ୨୮, ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର;
୧, ୩, ୪, ୬, ୭, ୮, ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭
୨୨୨୦୨ (ପୁରୀ–ଶିଆଲଦା) ୨୨, ୨୪, ୨୭, ୨୯ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର; ୩, ୫, ୭, ୧୦, ୧୨, ୧୪, ୧୭, ୧୯, ୨୧, ୨୪, ୨୬ ଏବଂ ୨୮ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୩, ୫, ୮, ୧୦, ୧୨, ୧୫, ୧୭, ୧୯, ୨୨, ୨୪, ୨୬, ୨୯ ଏବଂ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର;
୨, ୫, ୭ ଏବଂ ୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭
୧୨୧୪୬ (ପୁରୀ–ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଟର୍ମିନସ୍) ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର; ୩, ୧୦, ୧୭ ଏବଂ ୨୪ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬;
ଏବଂ ୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
୧୫୬୪୩ (ପୁରୀ–କାମାଖ୍ୟା)୨୪ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର; ୭, ୧୪, ୨୧ ଏବଂ ୨୮ ନଭେମ୍ବର;
୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬;
ଏବଂ ୨ ଓ ୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭
୧୫୬୩୯ (ପୁରୀ–କାମାଖ୍ୟା)୨୭ ଅକ୍ଟୋବର; ୩, ୧୦, ୧୭ ଏବଂ ୨୪ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
୨୦୯୧୮ (ପୁରୀ–ଇନ୍ଦୋର)୨୨ ଏବଂ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର; ୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ନଭେମ୍ବର;
୩, ୧୦, ୧୭, ୨୪ ଏବଂ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
୨୨୯୧୦ (ପୁରୀ–ଭଲସାଡ୍)୨୫ ଅକ୍ଟୋବର; ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ନଭେମ୍ବର;
୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୩ ଓ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
୨୦୪୭୨ (ପୁରୀ–ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର)୨୧ ଏବଂ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର; ୪, ୧୧, ୧୮ ଏବଂ ୨୫ ନଭେମ୍ବର;
୨, ୯, ୧୬, ୨୩ ଏବଂ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
୨୨୯୭୪ (ପୁରୀ–ଗାନ୍ଧୀଧାମ)୨୪ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର; ୭, ୧୪, ୨୧ ଏବଂ ୨୮ ନଭେମ୍ବର;
୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୨ ଓ ୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
୧୨୯୯୪ (ପୁରୀ–ଗାନ୍ଧୀଧାମ) ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର; ୨, ୯, ୧୬, ୨୩ ଏବଂ ୩୦ନଭେମ୍ବର;
୭, ୧୪, ୨୧ ଏବଂ ୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୪ ଓ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.




ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ପରାମର୍ଶ:
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ବିଶେଷାକରି ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 'ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏନକ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍' (NTES) ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ

ପାର୍ବଣରେ ଭିଡ଼ ହେବ ଦୂର, ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡିହେଲା ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAILWAYS TRAIN SERVICES TO PURI
ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଆଧୁନିକୀକରଣ
ମାଳତୀପାଟପୁର
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ
EAST COAST RAILWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.