ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବନି ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ! ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ କେଉଁଠି ଅଟକିବ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଓ ଏହାର ଶେଷ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ କେଉଁ ଠାରେ ଅଟକିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 21, 2026 at 7:37 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଖବର । ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ରେଳଗାଡ଼ି ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବ । ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଓ ମାଳତୀପାଟପୁରରେ ଅଟକିବ ଟ୍ରେନ୍ । ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଓ କାହିଁକି ହୋଇଛି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ।
ବଦଳିଲା ଷ୍ଟେସନ:
ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଓ ଏହାର ଶେଷ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଟ୍ରେନ କେଉଁ ଠାରେ ଅଟକିବ ।
ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୫/୬ ଏବଂ ୩/୪ରେ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର ୨୧) ଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୭ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ର ଚଳାଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଏବଂ ମାଳତୀପାଟପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏହା ସହ କିଛି ଟ୍ରେନ ସେହି ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବ ।
ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
୧) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ଠାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:
|ଟ୍ରେନ୍
|କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୮୧୨୫ (ରାଉରକେଲା–ପୁରୀ)
|୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୬୮୪୪୧ (ଜଳେଶ୍ୱର–ପୁରୀ)
|୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୬୮୪୧୩ (ତାଳଚେର–ପୁରୀ)
|୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୮୦୩୯ (ଶାଲିମାର–ପୁରୀ)
୨୫ ଅକ୍ଟୋବର, ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ସହିତ ୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ
ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏବଂ ୩ ଓ ୧୦ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୮୦୧୭ (ଭଞ୍ଜପୁର–ପୁରୀ)
୨୨, ୨୪, ୨୯ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର;
୫, ୭, ୧୨, ୧୪, ୧୯, ୨୧, ୨୬ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୩, ୫, ୧୦, ୧୨, ୧୭, ୧୯, ୨୪, ୨୬ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏବଂ
୨, ୭ ଓ ୯ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨) ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:
- ୧୮୩୦୩ (ସମ୍ବଲପୁର–ପୁରୀ): ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୩) ମାଳତୀପାଟପୁରଠାରେ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:
|ଟ୍ରେନ୍
|କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୭୪୮୦ (ତିରୁପତି–ପୁରୀ)
|୨୧, ୨୩, ୨୪, ୨୬, ୨୭, ୨୮, ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର;
୨, ୩, ୪, ୬, ୭, ୯, ୧୦, ୧୧, ୧୩, ୧୪, ୧୬, ୧୭, ୧୮, ୨୦, ୨୧, ୨୩, ୨୪, ୨୫, ୨୭, ୨୮ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୨, ୪, ୫, ୭, ୮, ୯, ୧୧, ୧୨, ୧୪, ୧୫, ୧୬, ୧୮, ୧୯, ୨୧, ୨୨, ୨୩, ୨୫, ୨୬, ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର;
୧, ୨, ୪, ୫, ୬, ୮, ୯ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଟ୍ରେନ
|୨୨୨୦୧ (ଶିଆଲଦା–ପୁରୀ)
|୨୧, ୨୩, ୨୬, ୨୮ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର;
୨, ୪, ୬, ୯, ୧୧, ୧୩, ୧୬, ୧୮, ୨୦, ୨୩, ୨୫, ୨୭ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୨, ୪, ୭, ୯, ୧୧, ୧୪, ୧୬, ୧୮, ୨୧, ୨୩, ୨୫, ୨୮ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର;
୧, ୪, ୬, ୮ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୨୧୪୫ (ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଟର୍ମିନସ୍–ପୁରୀ)
|୨୫ ଅକ୍ଟୋବର; ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୩ ଓ ୧୦ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୫୬୪୪ (କାମାଖ୍ୟା–ପୁରୀ)
|୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର; ୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୩, ୧୦, ୧୭, ୨୪ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୭ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୫୬୪୦ (କାମାଖ୍ୟା–ପୁରୀ)
|୨୫ ଅକ୍ଟୋବର; ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ଏବଂ
୩ ଓ ୧୦ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୨୦୯୧୭ (ଇନ୍ଦୋର–ପୁରୀ)
|୨୭ ଅକ୍ଟୋବର; ୩, ୧୦, ୧୭ ଏବଂ ୨୪ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୨୨୯୦୯ (ଭଲସାଡ୍–ପୁରୀ)
|୨୨ ଏବଂ ୨୯ ତାରିଖ ଅକ୍ଟୋବର;
୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର;
୩, ୧୦, ୧୭, ୨୪ ଏବଂ ୩୧ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୭ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୨୦୪୭୧ (ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର–ପୁରୀ)
|୨୫ ଅକ୍ଟୋବର; ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ନଭେମ୍ବର;
୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬;
ଏବଂ ୩ ଓ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୨୨୯୭୩ (ଗାନ୍ଧୀଧାମ–ପୁରୀ)
|୨୧ ଏବଂ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର; ୪, ୧୧, ୧୮ ଏବଂ ୨୫ ନଭେମ୍ବର;
୨, ୯, ୧୬, ୨୩ ଏବଂ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬;
ଏବଂ ୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୨୯୯୩ (ଗାନ୍ଧୀଧାମ–ପୁରୀ)
|୨୩ ଏବଂ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର; ୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ନଭେମ୍ବର;
୪, ୧୧, ୧୮ ଏବଂ ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୧ ଓ ୮ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
୧) ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:
|ଟ୍ରେନ୍
|କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୮୧୨୬ (ପୁରୀ-ରାଉରକେଲା)
|୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୬୮୪୪୨ (ପୁରୀ–ଜଳେଶ୍ୱର)
|୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୬୮୪୧୪ (ପୁରୀ–ତାଳଚେର)
|୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୮୦୪୦ (ପୁରୀ–ଶାଲିମାର)
୨୬ ଅକ୍ଟୋବର; ୨, ୯, ୧୬, ୨୩ ଏବଂ ୩୦ ନଭେମ୍ବର;
୭, ୧୪, ୨୧ ଏବଂ ୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୪ ଓ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭
|୧୮୦୧୮ (ପୁରୀ–ଭଞ୍ଜପୁର)
|୨୩, ୨୫ ଏବଂ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର;
୧, ୬, ୮, ୧୩, ୧୫, ୨୦, ୨୨, ୨୭ ଏବଂ ୨୯ ନଭେମ୍ବର;
୪, ୬, ୧୧, ୧୩, ୧୮, ୨୦, ୨୫ ଏବଂ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୧, ୩, ୮ ଓ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭
୨) ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:
- ୧୮୩୦୪ (ପୁରୀ–ସମ୍ବଲପୁର): ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ରୁ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ.
୩) ମାଳତୀପାଟପୁରଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ:
|ଟ୍ରେନ୍
|କେଉଁ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
|୧୭୪୭୯ (ପୁରୀ–ତିରୁପତି)
|୨୧, ୨୨, ୨୩, ୨୫, ୨୬, ୨୮, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬;
୧, ୨, ୪, ୫, ୬, ୮, ୯, ୧୧, ୧୨, ୧୩, ୧୫, ୧୬, ୧୮, ୧୯, ୨୦, ୨୨, ୨୩, ୨୫, ୨୬, ୨୭, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ନଭେମ୍ବର;
୨, ୩, ୪, ୬, ୭, ୯, ୧୦, ୧୧, ୧୩, ୧୪, ୧୬, ୧୭, ୧୮, ୨୦, ୨୧, ୨୩, ୨୪, ୨୫, ୨୭, ୨୮, ୩୦ ଏବଂ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର;
୧, ୩, ୪, ୬, ୭, ୮, ୧୦ ଏବଂ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭
|୨୨୨୦୨ (ପୁରୀ–ଶିଆଲଦା)
|୨୨, ୨୪, ୨୭, ୨୯ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର; ୩, ୫, ୭, ୧୦, ୧୨, ୧୪, ୧୭, ୧୯, ୨୧, ୨୪, ୨୬ ଏବଂ ୨୮ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୩, ୫, ୮, ୧୦, ୧୨, ୧୫, ୧୭, ୧୯, ୨୨, ୨୪, ୨୬, ୨୯ ଏବଂ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର;
୨, ୫, ୭ ଏବଂ ୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭
|୧୨୧୪୬ (ପୁରୀ–ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକ ଟର୍ମିନସ୍)
|୨୭ ଅକ୍ଟୋବର; ୩, ୧୦, ୧୭ ଏବଂ ୨୪ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬;
ଏବଂ ୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
|୧୫୬୪୩ (ପୁରୀ–କାମାଖ୍ୟା)
|୨୪ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର; ୭, ୧୪, ୨୧ ଏବଂ ୨୮ ନଭେମ୍ବର;
୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬;
ଏବଂ ୨ ଓ ୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭
|୧୫୬୩୯ (ପୁରୀ–କାମାଖ୍ୟା)
|୨୭ ଅକ୍ଟୋବର; ୩, ୧୦, ୧୭ ଏବଂ ୨୪ ନଭେମ୍ବର;
୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
|୨୦୯୧୮ (ପୁରୀ–ଇନ୍ଦୋର)
|୨୨ ଏବଂ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର; ୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ନଭେମ୍ବର;
୩, ୧୦, ୧୭, ୨୪ ଏବଂ ୩୧ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୭ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
|୨୨୯୧୦ (ପୁରୀ–ଭଲସାଡ୍)
|୨୫ ଅକ୍ଟୋବର; ୧, ୮, ୧୫, ୨୨ ଏବଂ ୨୯ ନଭେମ୍ବର;
୬, ୧୩, ୨୦ ଏବଂ ୨୭ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୩ ଓ ୧୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
|୨୦୪୭୨ (ପୁରୀ–ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର)
|୨୧ ଏବଂ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର; ୪, ୧୧, ୧୮ ଏବଂ ୨୫ ନଭେମ୍ବର;
୨, ୯, ୧୬, ୨୩ ଏବଂ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
|୨୨୯୭୪ (ପୁରୀ–ଗାନ୍ଧୀଧାମ)
|୨୪ ଏବଂ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର; ୭, ୧୪, ୨୧ ଏବଂ ୨୮ ନଭେମ୍ବର;
୫, ୧୨, ୧୯ ଏବଂ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୨ ଓ ୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
|୧୨୯୯୪ (ପୁରୀ–ଗାନ୍ଧୀଧାମ)
| ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର; ୨, ୯, ୧୬, ୨୩ ଏବଂ ୩୦ନଭେମ୍ବର;
୭, ୧୪, ୨୧ ଏବଂ ୨୮ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬; ଏବଂ
୪ ଓ ୧୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୭.
ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ପରାମର୍ଶ:
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ । ବିଶେଷାକରି ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 'ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏନକ୍ୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍' (NTES) ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ରେଳବାଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବାରଣାସୀ-ଅଯୋଧ୍ୟା ବାହାରିଲା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଟ୍ରେନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ
ପାର୍ବଣରେ ଭିଡ଼ ହେବ ଦୂର, ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଡିହେଲା ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର