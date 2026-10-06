ଟ୍ରେନ୍ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 4 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ କାବୁ କଲା ପୋଲିସ
ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ୧୨:୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପଲାସା ମେମୁ (MEMU) ଟ୍ରେନ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 6, 2026 at 7:28 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଏହି ସୁଚିନ୍ତିତ ଲୁଟ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଜିଆରପିଏସ୍ (GRPS) ଏବଂ ଆରପିଏଫ୍ର (RPF)ର ମିଳିତ ଟିମ୍ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ । ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।
ଜି.ଆର୍.ପି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨:୧୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-ପଲାସା ମେମୁ (MEMU) ଟ୍ରେନକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସଶସ୍ତ୍ର ଅପରାଧୀ ସହରର ଗୋଷାଣିନୂଆଗାଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ରହିଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଜିଆରପିଏସ୍ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଜିଆରପିଏସ୍ ଆଇଆଇସି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାହିନୀପତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରପିଏଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିବେକ କୁମାର ଏବଂ ଜିଆରପିଏସ୍ ଏଏସ୍ଆଇ ଏସ୍.କେ. ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯଇ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରା ଯାଇଥିଲା।
ଖବର ପାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁରତାର ସହିତ ଚାରି ପଟୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ୍ । ଫଳରେ ଲୁଟେରାମାନେ ଯିବାକୁ ବାଟ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ପୋଲିସ 4ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲା । ସେମାନେ ହେଲେ ଗିରିମାର୍କେଟ୍ର କେ. ରବି କୁମାର, ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର ଏନ୍. ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ପଥରାର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀଶ ନଗରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର । ତେବେ ପଥରାର ଅନିଲ ଦାସ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧାରର ଫାଇଦା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂତରୁ ଜଣା ଯାଇଛି ।
ଏପରିକି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ୨ଟି ଡେଲ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଗୋଟିଏ ସାଓମି ଟ୍ୟାବ୍, ୪ଟି ଦାମୀ ମୋବାଇଲ୍, ୨ଟି ଧାରୁଆ ଛୁରୀ, ୪ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କଳା ମୁଖା, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ରେଳବାଇ ସାମଗ୍ରୀ (ହ୍ୟାମର, ସ୍ପାନର, ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକର) ଜବତ କରିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧,୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ୟାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜିଆରପିଏସ୍ ମାମଲା ନଂ-୧୩୧/୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନାୟିକ ସଂହିତା (BNS) ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗିରଫ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆାଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜେଲରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ,ବାହାରେ ପୋଲିସର ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଦ; ଏସବିଆଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ 5 ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଅଲ୍ଲୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଗିରଫ