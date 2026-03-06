ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର୍, ଜଣେ ମୃତ
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କାଦେଇ ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Published : March 6, 2026 at 3:42 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର୍ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହାତିବାରି ଗାଁରେ । ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘର ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର । ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଟ୍ରଲରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମନ୍ଦାରରୁ କରମୂଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରଲର୍:
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ଗଁନ୍ଦିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରମୂଳର ହାତିବାରି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରଲର ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଘର ଉପରେ ମାଡି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗାଁର ଅସ୍ଥିର ତରାଇ । ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅସ୍ଥିରଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି ।
ଟ୍ରଲରଟି ପ୍ରଥମେ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ଘର ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଘରେ ଶୋଇଥିବା ଅସ୍ଥିର ତରାଇଙ୍କ ଉପରେ ମାଡି ଯିବାରୁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଗାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସେମାନେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଜୋରନ୍ଦା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଢେଙ୍କାନାଳ