ଭଦ୍ରକ ତିଶଳପୁରଠାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣା: ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ, ଆଇ- ନାତୁଣୀ ମୃତ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଅସୁସ୍ଥ ନାତୁଣୀକୁ ଧରି ପୁଅ ଏବଂ ବହୁ ସହିତ ଆଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର
Published : October 19, 2026 at 12:31 PM IST
AMBULANCE ACCIDENT, ଭଦ୍ରକ: ପାର୍ବଣରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ମୃତ 3 ଗୁରୁତର । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତିଶଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହିପରି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଅସୁସ୍ଥ ନାତୁଣୀକୁ ଧରି ପୁଅ ଏବଂ ବହୁ ସହିତ ଆଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କଟକ ସ୍ଥିତ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଥିଲେ । ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା । ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଯିବାରୁ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ନାତୁଣୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ କଟକ ମେଡିକାଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ । ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ତିଶଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବୋଲେରୋକୁ ସାଇଡ୍ ମାରି ଥିଲା ଓ ପରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।
ଯାହା ଫଳରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନାତୁଣୀ ଖୁସି ଗୁରୁ ଏବଂ ଆଇ ମାଳତୀ ଦଣ୍ଡପାଟ ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇ ଥିବା ବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥିସହିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଏନକାଉଣ୍ଟର; ଜଣେ ଗିରଫ, ଜଣେ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ