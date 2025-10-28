ଗଜପତିରେ ଦୁଃଖଦ ଖବର: ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥାେ'ରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ
ଗଜପତିରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ୨୬ ତାରିଖଠାରୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ।
Published : October 28, 2025 at 11:46 AM IST
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି(ଗଜପତି): ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି । ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପୋତାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେଠାକାର ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗତ ୨୬ ତାରିଖଠାରୁ ସେ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ପୋତାର ସମିତିସଭ୍ୟ ଲୋକନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପୋତାର ପଞ୍ଚାୟତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗମାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡ଼ାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ହଠାତ୍ ହୋଇଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ:
ସମିତିସଭ୍ୟ ଲୋକନାଥ ଦଳେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗମାଙ୍ଗ 26 ତାରିଖ (ରବିବାର)ଠାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲି ବାତ୍ୟା ସଂପର୍କରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ । ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଲୋକମାନେ ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ରାତିରେ ସେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ହଠାତ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ଦେହ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲୁ । ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।"
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତାମାନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ତା କରାଯାଇଛି ।
