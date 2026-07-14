ETV Bharat / state

ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଆପେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକ, ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ

ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଯମଜ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ସିଧା ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Tragic incident in Burla VIMSAR: Newborn falls into a bucket after giving birth, medical negligence alleged
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଆପେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକ, ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NEWBORN DEATH IN VIMSAR, ସମ୍ବଲପୁର : ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପ୍ରସୂତି ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ମିଶାଇ 14 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସମେତ ପିଜି ଡାକ୍ତର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଯମଜ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁଟି ମା' ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ସିଧା ତଳେ ଥିବା ବାଲଟିରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ତେବେ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ନବଜାତକକୁ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ମୃତ ନବଜାତକକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ପରିବାର ଲୋକେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା ସହ ସବୁ ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନିର୍ଦେଶକ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କ‌ହିଛନ୍ତି ।

ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଆପେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଲା ନବଜାତକ, ଡାକ୍ତରୀ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ଭବତୀ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ (32) ଗତ 8 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ସେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ନର୍ସିଂହୋମରୁ ଏଠାକୁ ରେଫର ହୋଇ ଆସିଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଛି । ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ । ଗତକଲି (ସୋମବାର) ଭୋର 4ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ମା' ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ । ହେଲେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ । କେବଳ ପିଜି ଡାକ୍ତରମାନେ ଥିଲେ । ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ପରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାକରି ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହାପରେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରସବ ଜନିତ କଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ବେ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ । ତେବେ ଠିକ୍ ସକାଳ 5.29ରେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ନାହି ଛିଣ୍ଡି ସିଧାସଳଖ ତଳେ ଥିବା ବାଲଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହୃଦୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।

ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସବ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)

ହୃଦୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ । ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ ଗର୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥିତି ବଙ୍କା ହୋଇକି ଥିଲା । ତେଣୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସିଜରିଆନ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ । ତେବେ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଥିଲେ । ମୋର ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ମୋର 2 ଶିଶୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗିରର ସଇଁତଲାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି । ତେବେ ସବୁ ପାଣି ହୋଇଗଲା । ସୋମବାର ଭୋର 5ଟା 29ରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରସବ ହୋଇ ଖଟ ତଳେ ଥିବା ବାଲଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେବେ ଶିଶୁଟି ଜୀବିତ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସବ କରେଇବାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ସମୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା । ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଥିବା ମୋର ଶାଶୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିବା ସତ୍ୱେ କୌଣସି ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ଆସିନଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୃଦୟ ରଂଜନ ସାହୁ ।

ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରସୂତୀଙ୍କ ବାପା ମୀନକେତନ ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, "ପ୍ରସବ ସମୟରେ କୌଣସି ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, କେଵଳ ପିଜି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ।"

ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ନିର୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଲାଲମୋହନ ନାଏକ
ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ନିର୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଲାଲମୋହନ ନାଏକ (ETV Bharat Odisha)


ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ନିର୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ଲାଲମୋହନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇନାହିଁ । ମହିଳାଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଗର୍ଭ । ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ 4 ଥର ଏଣ୍ଡୋର୍ସ ଏବରସନ କରେଇଥିଲେ । ଏହିଭଳି ଏବର୍ସନ କଲେ ସରଭାଇକଲ ଇନକଂମିଟେନ୍ସ ପରି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରସବ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହୋଇକି ରହିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୀଟର୍ମ ଲେବର ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ । ମାନେ ଟାଇମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରସବ ହୋଇଯାଏ । ତାଙ୍କ ସହ ଏହା ହିଁ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରେସିପିଟେଡ୍ ଲେବର କୁହାଯାଏ । ମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହଠାତ ପ୍ରସବ ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ସେହି ଦିନ ସେହି ବିଭାଗରେ 7 ଜଣ ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ । ତାହା ଭୋର ଟାଇମ ହୋଇଥିବାରୁ ସିନିୟର ଡାକ୍ତର ମାନେ ବୋଧେ ସୋଇପଡ଼ିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ । ତେବେ 2 ଜଣ ପିଜି ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ । ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ Factual Report ମଗା ଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦେଶକ ।

ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ Factual Report ମଗା ଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ,
ଘଟଣାର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ Factual Report ମଗା ଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଜଣା ପଡ଼ିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦେଶକ । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ହୀରାକୁଦ: ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖୋଲିଲା 10 ଗେଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଏଚଡି ସ୍କୋଲାରଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଦେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR VSSIMSAR MEDICAL
ସମ୍ବଲପୁର ଭୀମସାର ମେଡିକାଲ
NEWBORN DEATH IN VIMSAR
VIMSAR DOCTOR NEGLIGENCE
NEWBORN DEATH IN VIMSAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.