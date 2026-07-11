ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସି ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ

ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଖୋଲିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Tragic incident in Bhubaneswar: 2 labourers die after getting trapped in under-construction toilet tank
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସି ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SUFFOCATION DEATH BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସିଯାଇ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେବି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତ ଶ୍ରମିକଦ୍ୱୟ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖେଜୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୋବିର ଦାସ (୫୦) ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଧୂମା ଟୁଡୁ (୪୦) ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସି ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ (ETV Bharat Odisha)

ଉଭୟ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ତେବେ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଖୋଲିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ମୃତଦେହ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ସେପଟେ ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେବି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ବର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେବି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। (ETV Bharat Odisha)

ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଖୋଲିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ

ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେବି ନଗରସ୍ଥିତ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ନିକଟ ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ବହୁମହଲା କୋଠାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱୟ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଶି ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଖୋଲିବା କାମ କରୁଥିଲେ । ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପଟା କାଢ଼ିବାକୁ ଟାଙ୍କି ଭିତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ସେଠାରେ ଫସି ଯିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଭିତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

ମୃତ ଶ୍ରମିକଦ୍ୱୟ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖେଜୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୋବିର ଦାସ (୫୦) ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଧୂମା ଟୁଡୁ (୪୦) ।
ମୃତ ଶ୍ରମିକଦ୍ୱୟ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖେଜୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୋବିର ଦାସ (୫୦) ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଧୂମା ଟୁଡୁ (୪୦) । (ETV Bharat Odisha)

କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ

ଏନେଇ ଉକ୍ତ କୋଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ମୃତକ ଧୂମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ମାସ ହେଲା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ୧୫ ଦିନ ହେଲା ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଅଘଟଣ ଘଟିବା ବେଳେ ମୁଁ ଇଟା ଛଡ଼ଉଥିଲି । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୋବିର ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ । ଆଗେ ମଉସା ପୋବିର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତପନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା । ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ," ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଳରେ ଭାସିଯାଇ ଯୁବକ ନିଖୋଜ: 6 ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସରିଲା, କାଲି ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ; ୩ ରେଞ୍ଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SUFFOCATION DEATH BHUBANESWAR
ଭୁବନେଶ୍ବର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ
ASPHYXIATION DEATH
SEPTIC TANK TRAGEDY ODISHA
SUFFOCATION DEATH BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.