ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସି ୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ
ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଖୋଲିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 11, 2026 at 7:29 PM IST
SUFFOCATION DEATH BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ୱର : ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫସିଯାଇ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜେବି ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତ ଶ୍ରମିକଦ୍ୱୟ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବ ମେଦିନପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖେଜୁରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପୋବିର ଦାସ (୫୦) ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳର ଧୂମା ଟୁଡୁ (୪୦) ।
ଉଭୟ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ତେବେ ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଖୋଲିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ମୃତଦେହ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ସେପଟେ ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନେଇ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇନଥିଲା ।
ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଖୋଲିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ
ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେବି ନଗରସ୍ଥିତ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ନିକଟ ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ ବହୁମହଲା କୋଠାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦିନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱୟ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଶି ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପଟା ଖୋଲିବା କାମ କରୁଥିଲେ । ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ପଟା କାଢ଼ିବାକୁ ଟାଙ୍କି ଭିତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ସେ ସେଠାରେ ଫସି ଯିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଭିତକୁ ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କଲେ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ
ଏନେଇ ଉକ୍ତ କୋଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ମୃତକ ଧୂମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ମାସ ହେଲା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ୧୫ ଦିନ ହେଲା ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଅଘଟଣ ଘଟିବା ବେଳେ ମୁଁ ଇଟା ଛଡ଼ଉଥିଲି । ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୋବିର ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ । ଆଗେ ମଉସା ପୋବିର ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତପନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା । ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ," ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଳରେ ଭାସିଯାଇ ଯୁବକ ନିଖୋଜ: 6 ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସରିଲା, କାଲି ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଲର୍ଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ; ୩ ରେଞ୍ଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର