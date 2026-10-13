ରାଜଧାନୀରେ ଅଘଟଣ; ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ନାବାଳକ ମୃତ, ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ
ମୃତ ନାବାଳକ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ପାତ୍ର। ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 13, 2026 at 5:15 PM IST
BHUBANESWAR DROWN TO DEATH, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ନୂଆସାହି ସ୍ଥିତ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ନାବାଳକ ହେଲେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ରାହୁଲ ପାତ୍ର । ସେ ସହିଦନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରବନ୍ଧ ବସ୍ତିର ବିପିନି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରାହୁଲ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପଥରବନ୍ଧ ବସ୍ତି ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅଘଟଣ ନେଇ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଚିବାଳୟ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫାୟାର ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସିଆର୍ (CR) ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ।
ଏନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରଯାଇଛି । ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରଯାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ରୁ ୨୦୨୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସମୁଦାୟ ୬,୪୭୮ଟି ବୁଡ଼ିଯିବା ଜନିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ କଲ୍ ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ-
- ୨୦୨୩ରେ ମୋଟ୍ ୧,୪୧୦ଟି କଲ୍ରୁ ୬୬୦ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭୧୪ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା ।
- ୨୦୨୪ରେ ମୋଟ୍ ୧,୨୯୬ଟି କଲ୍ରୁ ୮୫୯ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭୭୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
- ୨୦୨୫ରେ ମୋଟ୍ ୨,୩୫୬ଟି କଲ୍ରୁ ୮୦୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧,୩୪୬ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା ।
- ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୧,୪୧୬ଟି କଲ୍ରୁ ୪୦୫ ଜଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୮୪୬ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ଗତ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦାୟ ୨,୭୨୯ ଜଣଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୋଖରୀରେ ବୁଡି ଦୁଇ ନାବାଳିକା ମୃତ: ଗ୍ରାମରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଦୁଇ ନାବାଳକ, ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର