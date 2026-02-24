ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରେନ୍‌ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି 2 ମୃତ, 4 ଗୁରୁତର

ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ଗଡ଼ ଭୋଇସାହିରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ୨ ମୃତ । ଅନ୍ୟ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର, କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ ହସ୍‌ପିଟାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଡ୍ରେନ୍‌ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କାନ୍ଥ ।

BOUNDARY WALL COLLAPSED
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡ୍ରେନ୍‌ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି 2 ମୃତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 24, 2026 at 7:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ୨ ମୃତ । ବଡଗଡ଼ ଭୋଇ ସାହିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଡ୍ରେନ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଭୁଶୁଡିଲା ପାଚେରୀ । ୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ । ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।

ମୃତକ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରଣା (୫୦) । ଅନ୍ୟଜଣେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ । ମୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଲେ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଲେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ।

୪ ଆହତଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ସ କିମ୍ବା ଏସସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କଡ଼ରେ ଡ୍ରେନ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା । ଗାତ ଖୋଲିବା ପରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିଯିବାରୁ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି । ଘଟଣା ପରେ ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଠିକାଦାରକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ ପୋଲିସ କହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BBSR LABOUR DEATH
TRAGEDY IN BHUBANESWAR
DRAINAGE WORK IN BADAGADA AREA
BOUNDARY WALL COLLAPSE WORKER DEATH
BOUNDARY WALL COLLAPSED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.