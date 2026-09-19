NISER କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଘଟଣ: ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ
ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରର ବିନୟ ସନ୍ୟାସୀ ଭେଙ୍କଟ । ସେ NISERର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MScର ଛାତ୍ର ଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 19, 2026 at 4:11 PM IST
Tragedy at NISER campus, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀସ୍ଥିତ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ (NISER) କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଘଟଣ । ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଛାତ୍ର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରର ବିନୟ ସନ୍ୟାସୀ ଭେଙ୍କଟ । ସେ NISERର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ MScର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭେଙ୍କଟ ଭାଗୀରଥୀ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି NISER କ୍ୟାମ୍ପସ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବିନୟଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି । ପରିବାର ଲୋକେ ନାଗପୁରରୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ତେବେ ଛାତ୍ର ଜଣକ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । NISER କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତି ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ।
ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ? କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ହଷ୍ଟେଲ ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ୍? ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଅଘଟଣ ଏବେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ । କେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ଖସି, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କଲେଜ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ NISER କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଘଟିଥିବା ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପୁଣିଥରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଛାତ, ବାଲକୋନି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିପଦପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ହେଉଛି କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କଣ ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାଳରେ ଭାସିଗଲା କାର୍: 3 ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ 7 ଓଡ଼ିଆ ମୃତ , ମୃତଙ୍କର ଘର ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଚିତ୍ରଙ୍କ ସହ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା: ବାଇକରେ ଯାଉଥିଲେ, ପେଟରେ ପଶିଗଲା ଶୁଖିଲା ଡାଳ, ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର