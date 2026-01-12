ETV Bharat / state

ଏଣକି ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି ପକାଇଲେ ଆକ୍ସନ ! ଫୋକସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ପୁରୀରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦାବି ।

traffic mismanagement
ଏଣକି ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି ପକାଇଲେ ଆକ୍ସନ ! (File pic)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 8:35 AM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହର ସମେତ ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଘଟଣାରେ ସବୁଆଡୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବେପରୁଆ ମନୋଭାବକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକ ସମେତ ମେଡିକାଲ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯାଇଛି । ଏଣିକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ବାଲି ପକାଇଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଉଭୟ ପୋଲିସ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି । ଏହାସହିତ ରାସ୍ତା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଗୁଡିକରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକମାନେ ଆହତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହେଉ ଅବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏଣକି ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି ପକାଇଲେ ଆକ୍ସନ ! (ETV Bharat Odisha)

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ୫ ବର୍ଷିୟା ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମଧ୍ୟ ବାଲି ଗୁଡିକ ବେଆଇନ୍ ଭାବରେ ରଖାଯାଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ସେହିପରି ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଙ୍ଗଳପୁର ନିକଟରେ ବାଲିଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଚକା ସ୍ଲିପ୍ କରିବାରୁ ତଳେ ପଡିଯିବା ପରେ ଏକ ବସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କର ସେହି ଠାରେ ହିଁ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବାବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ।

traffic mismanagement
ଏଣକି ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି ପକାଇଲେ ଆକ୍ସନ ! (File pic)



ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାରିକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ ୩ ଜଣ ଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦାୟକ। ପୁରୀରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି । ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ସହରରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡି ମୋଟର ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କେବଳ ଛୁଟି ଦିନ, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୂତୟନ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ସବୁଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ, ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରି ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ହେଉ । କିଛି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉ । ରାସ୍ତା ଘାଟର ମରାମତି କରାଯାଉ। ଏହା ହେଲେ ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ । ପୁରୀ ଭୁବନେଶର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବାଲି ପକାଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକାଯାଇ ପାରିବ।"

traffic mismanagement
ଏଣକି ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି ପକାଇଲେ ଆକ୍ସନ ! (File pic)
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ ରାୟଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନାରେ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି କରାନଯାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟଙ୍କା ନେଇ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଉଛି। ପୁରୀ ସହରର ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜନଗହଳି ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକକୁ ନେଇ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହୁ। ଏହାକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରାଯାଉ । ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟୋ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଉ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଧିକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ଟ୍ରାଫିକକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଉ ।"
traffic mismanagement
ଏଣକି ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି ପକାଇଲେ ଆକ୍ସନ ! (File pic)

ଏବେବି ପୁରୀ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଭିଆଇପି ରୋଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ରୋଡ ଏବଂ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରି ପାରିନାହିଁ । ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ବାଲି ପକାଇଲେ ଏଣିକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଉଭୟ ପୋଲିସ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି । ପୁରୀ ସହର ରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ । ପ୍ରମୁଖ ଛକ, ରାସ୍ତା ରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏସପି ସହିତ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।"

traffic mismanagement
ଏଣକି ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି ପକାଇଲେ ଆକ୍ସନ ! (File pic)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

