ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ; ନବକଳେବର ରୋଡରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବସ୍

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପର୍ଣ୍ଣ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 23, 2026 at 5:22 PM IST

ପୁରୀ: ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକେ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ । ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା । ପୁରୀ ନବକଳେବର ରୋଡରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନଷ୍ଟ୍ରେସନର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର କରିଛି ।

ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି, ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଣା । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନବକଳେବର ରୋଡରେ ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବସ୍ କୁ ଅଟକ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଖବରପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର, ସିଟି ଡିଏସପି, ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ।

ସେପଟେ ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ କୁ ଓ୍ବାନ ଓ୍ବେ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି।‌ ସେହିପରି ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଥିବା ନବକଳେବର ରୋଡର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଛି ।‌ ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବଭାବିକ ହୋଇଛି ।

ପୁରୀ ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅନେକ ଜନଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲୋକେ ଆହତ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ବଳଗଣ୍ଡୀ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ୫ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କେତେକ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ସବୁଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ସବୁ ଦିନିଆ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରୀ ତହସିଲଦାର ଅଭିଷେକ ଦାସ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆହତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବସ୍ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ଆହତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ କୁ ନିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଆହତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ର ମରାମତି କରାଯିବ । ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ୱାନ ୱେ କରାଯିବା । ଏନେଇ ପୋଲିସ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

