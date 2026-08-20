ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, କରାଯିବ ୪ ଲେନ୍

ପୁରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Traffic problems increased in Puri major roads in city will expanded before Lord Mahaprabhu Nabakalebara
ପୁରୀ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Puri Road Expansion ପୁରୀ: ପୁରୀକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସହରରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମେଡିକାଲ ଛକ ଠାରୁ ଝାଡେଶ୍ବରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଆଇପି ରାସ୍ତାକୁ ୪ ଲେନ୍ କରାଯିବ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମାପଚୁପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭିଆଇପି ରୋଡ୍‌ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ।


ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି:

ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି । ପୁରୀ ଏକ ପୁରାତନ ସହର । ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା । ରାସ୍ତାଘାଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି । ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଏବେ ଗୁରୁତର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି । ଆଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ଆସୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଛି । ପୁରୀ ସହରର ରାସ୍ତା ଘାଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ବିଶେଷ କରି ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଛକରୁ ବେଳାଭୂମି, ଭିଆଇପି ରୋଡ, ସିଟି ରୋଡ, ଭୂଦାନ ଦେଇ ମାଳତୀପାଟପୁର ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ରିଂ ରୋଡକୁ ୪ ଲେନ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ ।

Puri road expansion
ପୁରୀ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (ETV Bharat)
ରାସ୍ତାକୁ ୪ ଲେନ୍ କରାଯିବ:ତେବେ ପୁରୀର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦିଗବାରେଣି ଛକ ଠାରୁ ଷ୍ଟ୍ରଲିନ ଛକ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାକୁ ୪ ଲେନ୍ କରାଯିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି । ସୁବାସ ବୋଷ ଛକରୁ ପେଣ୍ଠକଟା ସିଟି ରୋଡ ଏବଂ ନବକଳେବର ରୋଡ, ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାର ଠାରୁ ବାଲି ସାହି ରାସ୍ତା, ଲାଇଟ୍ ହାଉସ କୋକ ପାମ୍ ଛକରୁ ଷ୍ଟ୍ରଲିନ ଛକ ଯାଏଁ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ । ଆଗାମୀ ୨୦୩୪ ନବକଳେବର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
Traffic problems increased in Puri
ପୁରୀ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା (ETV Bharat)

ପୁରୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି ।"

Puri road expansion
ପୁରୀ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (ETV Bharat)

ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଥିବାବେଳେ ସେଗୁଡିକ ଅଣ ଓସାରିଆ ଏବଂ ଜବରଦଖଲରେ ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି କରଣ ସହିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

Puri road expansion
ପୁରୀ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଭବ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ହେବ ମହୋଦଧି ଆଳତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା-ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ପୁରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ୮-ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI ROAD EXPANSION PROJECT
ROAD PROBLEM IN PURI
ପୁରୀ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା
ପୁରୀ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
PURI TRAFFIC PROBLEMS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.