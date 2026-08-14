ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଦଳିବ ଟ୍ରାଫିକ ଚିତ୍ର, ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍

ପାଇଲଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁଇଟି ବ୍ୟସ୍ତ କରିଡରରେ ଆସିବ ବସ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

bhubaneswar bus priority lane
ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ବସ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 8:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କାର ନୁହେଁ ଯାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାଥମିକତା । ସ୍ମାର୍ଟସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରୀକ୍ଷା । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାସ୍ତାରେ ଭିଡକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପାଇଲଟ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦୁଇଟି ବ୍ୟସ୍ତ କରିଡରରେ ଆସିବ ବସ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍।

ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍

ପ୍ରଥମ କରିଡର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୮ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଡର ବାଣୀବିହାରରୁ ଶିଶୁ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ କିଲୋମିଟର ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରିତ ଟ୍ରାଫିକ୍‌ରେ ପ୍ରତିମାସ ପ୍ରାୟ ୧,୨୦୦ରୁ ୧,୫୦୦ ବସ୍ ଟ୍ରିପ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ରିପ ହ୍ରାସ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବସ କେବେ ଆସିବ କେତେ ସମୟରେ ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତତା କମୁଛି।


ବସ୍ ଧୀର ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ବସ୍ ଅନିୟମିତ ହେଲେ ଜନପରିବହନ ଉପରେ ଭରସା କମେ। ଭରସା କମିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ବଢ଼େ।ଆଉ ଗାଡ଼ି ବଢ଼ିଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ‘ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାଇକେଲ୍’ ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ Bus Priority Laneର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ଲାଭ ମିଳିବ। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ କରିଡରରେ ରହିଛି ୩୪ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏହି ରୁଟ୍‌ରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୯ରୁ ୧୦ ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଣୀବିହାରରୁ ଶିଶୁ ଭବନ କରିଡରରେ ରହିଛି ୧୫ଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ୬.୫ ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଏହାର ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍‌ ଏହି ଦୁଇ କରିଡରରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୪ରୁ ୧୬.୫ ହଜାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।



ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ବ ସାଇଡ୍ ସ୍ଥାନ ବସ୍‌ର ପ୍ରାଥମିକ ଗତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟ ୧୦ରୁ ୨୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିପାରେ।ହାରାହାରି ବସ୍ ଗତିରେ ୧୫ରୁ ୨୫% ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବସ୍ ସେବା ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଜାଗା ସୀମିତ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲେନ୍ ବସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯାନବାହନର ଗତି ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଅଟୋ, କ୍ୟାବ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି, ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ, ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା, ହଠାତ୍ ଲେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ,ଏସବୁ ବସ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍‌ର ସଫଳତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଠୋର ଭୌତିକ ବିଭାଜନ ନୁହେଁ ନମନୀୟ କର୍ବ-ସାଇଡ୍ ବସ୍ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍ ଆପଣାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ୍ୟାମେରା ଧରିବ।ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲଜି ଭିତ୍ତିକ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ।



୨୪x୭ ITMS ମନିଟରିଂ, ANPR CCTV ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏନ୍‌ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଓ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଇ-ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ଜରୁରୀ,ଲେନ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଫାୟାର୍ ଟେଣ୍ଡର୍ ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାନ ପାଇଁ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ସେତିକି ଜରୁରୀ।

୧୦ରୁ ୧୨ ସପ୍ତାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ୩ରୁ ୬ ମାସର ପରୀକ୍ଷା

ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୨ ସପ୍ତାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭେ, ଲେନ୍ ଡିଜାଇନ୍, ମାର୍କିଂ, ସାଇନେଜ୍, ବସ୍ କ୍ୟୁ ସେଲ୍ଟର୍ ଉନ୍ନତି, ସିଗ୍ନାଲ୍ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଅଟୋ-କ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ Pick-up/Drop-off ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହେବ।

TAGGED:

BHUBANESWAR TRAFFIC SYSTEM
BHUBANESWAR TRAFFIC MANAGEMENT
BUS LANE BHUBANESWAR
ବସ ପ୍ରାଥମିକତା ଲେନ୍‌ ଭୁବନେଶ୍ବର
BHUBANESWAR BUS PRIORITY LANE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.