ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର; କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଭାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ତାଲିମ

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା । ପଟ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କନା । ଏକ ବିଶେଷ କନା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଏହି ବିଶେଷ ଧରଣର ଚିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର।

Traditional Odia Art Form Pattachitra
ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 19, 2025 at 4:00 PM IST

5 Min Read
ପୁରୀ: ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର । ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କହେ ପୁରାଣର କାହାଣୀ । ଏଥରେ କେତେବେଳେ ଶୋଭାପାଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ତ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କାହାଣୀ । ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଖାଲି ଏକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଏ ଜାତିର ପରିଚୟ । ଏ ଚିତ୍ର ଆଉ ଏହାର ଚିତ୍ରକାର ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିବାହକ । ଏ କଳାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖି କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ଏଇ ଦୁଇଭାଇ ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରା ଓ ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରୁ । ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁ। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଦର ଲାଭ କରୁ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

କଣ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର

ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର (Etv Bharat)

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା । ପଟ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କନା । ଏକ ବିଶେଷ କନା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଏହି ବିଶେଷ ଧରଣର ଚିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ନାନାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରି ପଟ୍ଟ ବା ମଣ୍ଡଦିଆ କନା ଉପରେ ଏହା ଅଙ୍କାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଓ ବହୁ ପୁରାତନ କଳା । ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଇତିହାସ ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ । ଏଥିରେ ବିଶେଷତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଛବି ଅଙ୍କାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମକଥା ଏଠି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଚିତ୍ରକରମାନଙ୍କ ଦେଇ ନାନାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରି ପଟ୍ଟ ବା ମଣ୍ଡଦିଆ କନା ଉପରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥାଏ । ।

Traditional Odia Art Form Pattachitra
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)

24 ବର୍ଷ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ତାଲିମ

Traditional Odia Art Form Pattachitra
ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର (Etv Bharat)

ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦୂଇ ପଙ୍କଜ କୁମାର ଓ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶି ପୁରୀ ନବକଳେବର ରୋଡରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟର୍। ୨୦୦୧ ରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ ଭଳିକି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରହିଚି । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ ଯୁବ ପୀଢ଼ିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଲିମ। ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟ କଲେଜରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସି ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କିଭଳି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି।

puri ptachitra centara
ପୁରୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟର (Etv Bharat)

ପିଲାଙ୍କ ସଫଳତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରିଶ୍ରମିକ

ଓଡିଶାର ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା କିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୀଢ଼ି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳାର ଚାହିଦା ଦେଶ ବିଦେଶରେ କିଭଳି ଅଧିକ ରହୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆର୍ଟ କଲେଜ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ବୃତ୍ତି କରି ଅନେକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ବେହେରାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରିଶ୍ରମିକ ।

puri ptachitra centara
ପୁରୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟର (Etv Bharat)

'ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ'

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସୋନପୁରର ପୁଷ୍ପିତାରାଣୀ ବିଶି । ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଚିତ୍ରକଳାରେ ବାଚଲର ଇନ୍ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ (BVA)ରେ ୪ ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ କରିଚି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ କୋର୍ସ କରିଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀର ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଚି। ଏଠାରେ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କିଭଳି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ମୋର କ୍ୟାରିଅର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବହୁତ୍ ଯୁବ ପୀଢ଼ି ଚିତ୍ରକଳାରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲ , କଲେଜ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହା ହେଲେ ଅନେକ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବାହାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ । ଅନେକ ଯୁବ ପୀଢ଼ି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ।’

Pattachitra Guru Pankaj Kumar Behera
ଚିତ୍ରରେ ନିମଗ୍ନ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରା (Etv Bharat)

'ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି'

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ନୂଆପଡ଼ାର ଛାତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା ଦତ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି , ମୁଁ ଆର୍ଟରେ ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ୍ ଶେଷ କରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ମୋର ରୁଚି ରହିଚି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି । ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି। ତେବେ ଚିତ୍ରକଳାର ସବୁବେଳେ ଚାହିଦା ରହିଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦେଖି ବହୁତ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ବହୁତ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।

Traditional Pattachitra
ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା (Etv Bharat)

ଯିଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଛି, ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛି

Traditional Pattachitra
ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା (Etv Bharat)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟର୍ କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏଥିରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର୍ ସୁନ୍ଦର୍ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପୋଥିଚିତ୍ର, ପଥର, କାଠରେ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି । ସେହିପରି ମୁଖା , ପିତ୍ତଳ ଡୋଗ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଯିଏବି ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟର ଓ ମ୍ୟୁଜିଅମକୁ ଆସିଛି ସେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳା, କାଠ, ପଥର, ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତଥା କଳାକୃତିକୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରେମୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।

Traditional Pattachitra
ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା (Etv Bharat)

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟ କଲେଜ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଏପରିକା ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଏହାକୁ ଶିଖିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିବ। ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ।

ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଟିଂ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି

student practicing at the pattachitra center
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଛାତ୍ର (Etv Bharat)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, କାଠ, ପଥର କଳାକୃତି , ପୋଥିଚିତ୍ର ଆଦି ପାରଂପରିକ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି । ଯଦି ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଲଗାଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢନ୍ତା ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରିଗରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ଷତି ହେଉଛି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରିଟିଂ କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସମୟ ଦେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କାରିଗର ଟିଏ ନିଜ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ର ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ନପାଇ ନିରାଶ ହେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ସରକାର କଟକଣା ଲଗାଇବା ଉଚିତ୍।

student practicing at the pattachitra center
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଛାତ୍ର (Etv Bharat)

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟର ଏକ କଳାର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର କଳାକୃତି ସମେତ ପାରମ୍ପରିକ ମୁଖା, ପିତ୍ତଳ ଡୋଗ୍ରା , କାଠ ଖୋଦେଇ, ପଥର କଳାକୃତି ଦେଖି ପାରିବେ। ଏହା ଏକ ମ୍ୟୁଜିଅମ୍ ମଧ୍ୟ। ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହାକି ମତେ ବହୁତ୍ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଅନେକ ପିଲା ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟର କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ମିନି ମ୍ୟୁଜିଅମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଅତି କମରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ । ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛୁ।

student practicing at the pattachitra center
ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଭ୍ୟାସରତ ଛାତ୍ର (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

