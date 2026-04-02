ମହାନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନୌକା ପ୍ରତିଯୋଗୀତା, କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ
ଏହି ନୌଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମହାନଦୀରେ 1200 ମିଟର ଦୀର୍ଘର ହୋଇଥିଲା l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : April 2, 2026 at 10:42 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମହାନଦୀ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା, କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ତଥା ଜଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନୌକାଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା । ସମ୍ବଲପୁରର ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ସଂଘ, ହାଟପଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁରର କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଡ଼ଙ୍ଗାଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 90 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ l ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ମୀନକେତନ ଦେହେରୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଡ଼ଙ୍ଗା ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାବେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା l ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏହାର ସ୍ୱଛତା l
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀତାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ନଗଦ 11ହଜାର ଟଙ୍କା, ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରଫି ସହ 7 ହଜାର, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରଫି ସହ 5 ହଜାର ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ 2 ହଜାର ଟଙ୍କାର ନଗଦ ରାଶିର ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି l ଏହି ନୌଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି 1200 ମିଟର ଦୀର୍ଘର ହୋଇଥିଲା l 60ଟି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ହୋଇଥିଲା ।
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଦେଇ ବହି ଯାଇଛି ମହାନଦୀ l ତେବେ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ମହାନଦୀର ପ୍ରବାହ କମି ଯିବାରୁ ଏହାର ଜଳ ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ l ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଖରା ଦିନେ ମହାନଦୀର ଜଳ ଡି-କେଟାଗୋରୀର ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଛୁଇଁବା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ l ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାର ଜଳକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ଲୋକେ ଆଜିବି ମହାନଦୀରୁ ମାଛ ମାରି ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି l ତେବେ ମହାନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି l ଖରାଦିନେ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତଥା ଡ୍ରେନେଜର ପାଣି ଏଥିରେ ସିଧା ସଳଖ ମିଶିଯାଇ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି l ତେଣୁ ମହାନଦୀ ଜଳର ସୁରକ୍ଷା ତଥା କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଏହି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ଆୟୋଜକ କୁହନ୍ତି l
ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ଯୁବକ ପବିତ୍ର କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତମାନ ଆମର କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୁରା ହରେଇ ବସିଛୁ, ନଦୀର ପାଣି ଉପରେ ବର୍ତମାନ ସତେ ଯେମିତି ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ l ପୂର୍ବରୁ ନଦୀର ଜଳରୁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ମାଛ ମାରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ବର୍ତମାନ ନଦୀରେ କଳକାରଖାନାର ପାଣି ପଶି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଆମର କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହରେଇ ବସିଲେଣି l ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଂଚେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ l"
ଏହା ସହ ଏହି ଯୁବକ ପବିତ୍ର ସାହୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତମାନ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତମାନ ଓଡିଶାର କୌଣସି ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ l ସରକାର ପରେ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ନଦୀ ସଫା ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ l ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀର ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ପରି ରହିଛି, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ l ତେଣୁ ଜନ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ନୌକା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ l
ଏନେଇ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ରାଜା ବରାଳ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରିବାର ମୂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନଦୀ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ସେନେଇ ସଚେତନତା କରିବା, କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ତଥା ୱାଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଂଚେଇବା l ଆମର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବିନିକା, ଅନୁଗୁଳ, ଆଠମଲ୍ଲିକ, ବରଗଡ଼, ବିଜେପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ 90 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ତଥା ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ସଂଘର ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀର ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ, ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମରି କଥା ଶୁଣିବ l ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଦୀର ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଡୋ ମାଛ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଛ ମରାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଓ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି l
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଏହାର ସ୍ୱଛତା l ଏହା ଧିରେ ଧିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି l ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଭବ୍ୟ ଓ ବିରାଟ କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ l
ଏଥର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର, ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ, ବିଜେପି ନେତା ଗିରିଶ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଲୱା; ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ କନଷ୍ଟେବଳ ରଶ୍ମିତା
