ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଢିବ କି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ?
ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଭିଡ଼ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ତାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : May 16, 2026 at 11:38 PM IST
କଟକ: ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବଢିବ କି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ? ମାଲଗୋଦାମରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡିଛି ? କେତେ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁତ ରହିଛି ? ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେଵେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରି ପାରିବ କି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ? ବଢିବ କି ତେଲ, ଚାଉଳ, ଡାଲି ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଛାଟୋଇ । ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ ।
"ମାଲଗୋଦାମରେ ଯେତିକି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି ଅତି କମରେ ତାହା ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯିବ । ସେହିପରି ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଛି । ତେଲର ପ୍ରଭାବ ମାଲଗୋଦାମରେ କୌଣସି ପଡି ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଦାମରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି । ଯଦିଓ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ମାତ୍ର ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ । କୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ନାହିଁ ବରଂ କମିଛି । ପୂର୍ବ ଦର ଠାରୁ କମିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଲ ଦର । ଯଦିଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାହା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନାହିଁ । ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରେ ସୁନା ପରି ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାନ୍ତି ତେଵେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏବେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ଖରା ଦିନରେ ଖାଇବା ତେଲ କମ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ପ୍ରବଳ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁତ ରହିଛି ମାତ୍ର ବେପାର ନଥିବା," ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ।
ଲୋକମାନେ ଯଦି ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେଵେ ମାଲଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ତାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସେନେଇ ସଙ୍ଘ ମାଲଗୋଦାମ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଆଇଟମ ଦର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତାହା ନୀତି ଦିନିଆ । କେତେବେଳେ ବଢିବ ଆଉ କେତେବେଳେ କମିବ ତାହା ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ମାତ୍ର ସେହିପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ ନହେବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ । ନାଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ନାଁ ଅଭାବ ରହିଛି ତେଣୁ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୟଭୀତ ନାହୋଇ ଅଧିକ ନ କିଣିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଘ ସମ୍ପାଦକ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ସଙ୍କଟ: ତେଲ ପାଇଁ ତାତିରେ ଲାଇନରେ ଗ୍ରାହକ, ଆଶ୍ବାସନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ