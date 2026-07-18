ETV Bharat / state

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ଼୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବ୍ୟବସାୟ ଜମିବ

ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବା ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Traders affected by heavy rains, confident that business will resume tomorrow if not today
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ଼୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବ୍ୟବସାୟ ଜମିବ (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 18, 2026 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BUSINESS AFFECTED DUE TO RAIN, ପୁରୀ : ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ବିଶେଷକରି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି । ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । କାଳିଆ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବନି । ଆଜି ହେଇନି ତ ଆଗକୁ ହେବ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ସିନା ବ୍ୟବସାୟ ହେଲାନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାହୁଡା କିମ୍ବା ସୁନା ବେଶରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଜମିବ । କାଳିଆ କେବେ ନିରାଶ କରିବ ନାହିଁ । ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏପରି କିଛି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଉଁଟିଥିଲା, ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ।

ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ଼୍ଡରେ ପ୍ରଭାବିତ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବ୍ୟବସାୟ ଜମିବ (Etv Bharat Odisha)



ଆଜ୍ଞା ହଁ.. ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବସାୟ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇ ନାହିଁ । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏମିତି ବର୍ଷାରେ କିଏ ବା କଣ ଓଦା ହୋଇ କିଣିବ । ଏମିତି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି । ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଫେରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏଥର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପୁରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବା ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବା ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । (Etv Bharat Odisha)

କୋଣାର୍କ ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଲ୍ଲା ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 20/25 ବର୍ଷ ହେବ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ନିରାଶ କରି ନାହାନ୍ତି । ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ପୂରା ମନ୍ଦା । ମାତ୍ର କାଳିଆ ଠାକୁର କେବେ ବି ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ । ମୁଁ ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ପ୍ଲେଟ, ଆଦି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣି ଆସିଛି । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବସାୟ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ଆଶା ଅଛି ବାହୁଡା଼ କିମ୍ବା ସୁନା ବେଶରେ ବ୍ୟବସାୟ ଜମିବ । ଗତବର୍ଷ ବାହୁଡା ଏବଂ ସୁନାବେଶରେ ମୁଁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲି । ଆଜି ନେହେଲେ କାଲି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ," ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ।

ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବା ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବା ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । (Etv Bharat Odisha)

ସେହିପରି ଝାଡଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନାମକ ଜଣେ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁରୀକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି । ଆଉ ସାଥିରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଥିଲି । ମାତ୍ର ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । ନଚେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହୋଇଗଲା ଅପେକ୍ଷା କରିବି ନଚେତ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ।

ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବା ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିବା ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି । (Etv Bharat Odisha)

ସେହିପରି ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ଗୋପାଳ ଗୁପ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ହେବ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ । ଏଥର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆଶା ଅଛି ସୁନା ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ । କାଳିଆ ଠାକୁର କେବେ ନିରାଶ କରିବେ ନାହିଁ ।



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମାଳତିପାଟପୁରରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼: ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ ମାନନ୍ତୁ ପୋଲିସର ଏହି ପରାମର୍ଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ: ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶାସନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

BUSINESS AFFECTED DUE TO RAIN
RATH YATRA 2026
ବର୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା
RATH YATRA UPDATE
BUSINESS AFFECTED IN PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.