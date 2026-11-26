ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ! ବେଆଇନ ମାଟି ପରିବହନ ଅଟକାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ
ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ଚାପିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚାଳକ। ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 26, 2026 at 11:48 AM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଲେଶ୍ବରରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ । ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପରିବହନ ରୋକିବାକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ତହସିଲଦାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ତହସିଲଦାର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଛୁରୀପାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ କାବୁ କରି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନାରେ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ତହସିଲଦାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ୬୦୫/୨୬ ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିବା ସହ ଚାଳକ ଚନ୍ଦୁ ବାସ୍କେଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।
ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦୁ ବାସ୍କେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତହସିଲଦାର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବାଛୁରୀପାଳ ଛକ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପରିବହନ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିନା ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପାସ୍ରେ ମାଟି ଓ ମୋରମ ବୋଝେଇ କରି ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ତହସିଲଦାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗଦେଇ ହାଇୱା ଫେରାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବାଲି ମାଫିଆ !
ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଟକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଳକ ଚନ୍ଦୁ ବାସ୍କେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାପିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ସହ ଚାପିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚାଳକ। ତେବେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାକଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ସହ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ତହସିଲଦାର ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ।
ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନିକଟରେ ନଥିଲା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର
ଏଥିସହ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଟି ଓ ମୋରମ ଖୋଳାଯାଇ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ତହସିଲଦାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ତହସିଲଦାର ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ୨୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପରିବହନ ନେଇ ଖବର ପାଇଥିଲି। ଏହାପରେ ବାଛୁରିପାଳ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବାଛୁରିପାଳ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଆସି ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଆମ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଆମେ ଏକାଧିକ ଥର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଳକ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ନଥିଲେ। ବରଂ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଭଳି ଭାବେ ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୮୦୦ରୁ ୯୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଗୋଡ଼ାଇବା ପରେ ଜମ୍ଭୀରା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋର, ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରାଯିବ-ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଟି ପରିବହନ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଚାଳକଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବହନ ପାସ୍ (ଟିପି), ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବେଆଇନ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପରିବହନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନିକଟସ୍ଥ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବରକନ୍ଦ ନଦୀରୁ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ୍ରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏବଂ କିପରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।