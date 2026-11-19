ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ TPCODLର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜରୁରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୯୧୨ ଜାରି। ରିପୋର୍ଟ - ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 19, 2026 at 6:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’ର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଟାଟା ପାୱାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଟିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (TPCODL) ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବାଧାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଜନେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ (BCDMP) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ବୈଷୟିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମରାମତି ଗାଡ଼ି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରମୁଖ ପାନୀୟ ଜଳ ପମ୍ପ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି।
ବାତ୍ୟା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସର୍କଲ୍ ଓ ଡିଭିଜନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଓ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ବେୟାର କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଏରିଏଲ୍ ବଞ୍ଚଡ୍ କେବୁଲ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଲାଇନ୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ରହିଛି। ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଡାଳ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ସ, ହାଇମାଷ୍ଟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଡିଜି ସେଟ୍ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଛ କଟା ଦଳ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସମେତ ଡିଭିଜନ୍ ଓ ସର୍କଲ୍ ସ୍ତରରେ ଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ସ୍କାଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଫିଡର୍ ଲୋଡ୍ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ୍ର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଟିପିସିଓଡିଏଲ୍ର CEO ଗଜାନନ କାଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ୍’ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ତଦାରଖ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଖରାପ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ନିକଟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ସିଇଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାଘାତ, ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା କେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1912 ଏବଂ 8002027 ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇପାରିବେ। କମ୍ପାନୀର ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ।
- ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ
- ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଝୁଲୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ୧୯୧୨ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ।
- ଜଳମଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କିମ୍ବା ମିଟର ବାକ୍ସକୁ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ବଡ଼ ଗଛ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଟିଣ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛାତ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ଓଦା ହାତରେ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁଇଚ୍, ଉପକରଣ କିମ୍ବା ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
- ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଖୋଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ବାତ୍ୟା ‘Akvan’ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନେଟୱର୍କ ସେବା ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ୬୧ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର