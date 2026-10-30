ଅବହେଳିତ କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ୍: ନାହାନ୍ତି ଲୋକୋ ପାଇଲଟ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ !
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ ଟଏ ଟ୍ରେନ। ହେଲେ ଟେକନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗଡୁନି ଟ୍ରେନ। ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 30, 2026 at 3:06 PM IST
Toy train at Bhubaneswar Rail sadan ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଅଛି... ହେଲେ ଗଡୁନି କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଛି ଏହି ଟଏ ଟ୍ରେନ। ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ ଏବେ ଘାସବୁଦା ମଧ୍ୟରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି । ଚାରିଆଡେ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ବସିଲାଣି କଲିଙ୍ଗ କୁଇନ।
4 ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରାକରେ ଗଡିନି କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ
୨୦୨୨ ମସିହାରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ ଟଏ ଟ୍ରେନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ରେଳ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିଶେଷ କରି କୁନି କୁନି ପିଲା ଏହି ଟଏ ଟ୍ରେନରେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ । ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ସହର ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ । ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏହି ସେବା। ଏବେବି ଇଞ୍ଜିନ ସହ ଦୁଇଟି ଡବା ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ଜଣ ବସିପାରିବେ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ଅଛି, ୱେଟିଂ ରୁମ ଅଛି। ହେଲେ ଟେକନିକାଲ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗଡୁନି ଟ୍ରେନ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା କୁହନ୍ତି ‘‘ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ଟଏ ଟ୍ରେନ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଯଦି ପୁଣିଥରେ କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏଠାକୁ ଅଧିକ ପିଲା ଆସିବେ । ରେଳ ବିଭାଗର ରାଜସ୍ବ ବି ବଢିବ’’।
କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ
ପ୍ରଥମେ ଦେଢରୁ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ମିଟର ଗେଜ ଟ୍ରାକ ଥିଲା । ପରେ ତାହା ୮୦୦ ମିଟରକୁ ସଂକୁଚିତ କରାଗଲା। ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଟ୍ରେନ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାକୁ କନେକ୍ସନ ନଥିବାରୁ ପଛକୁ ପଛକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏପଟେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଜି କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ ବନ୍ଦର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ଏଠାରେ ୬ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି ‘‘ଯେତେବେଳେ ଟଏ ଟ୍ରେନ ଚାଲୁଥିଲା ଅଧିକ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ । ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଭିଡ କମିଛି’’।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦୀପକ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି । କଳିଙ୍ଗ କୁଇନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି । ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ଏହା ପାଇଁ କଣ ବଜେଟ କରାଯିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି’’।
ହାୱଡାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିବା କଳିଙ୍ଗ କୁଇନ ଏବେ ଘାସ ମଇଳା ଭିତରେ ନିଜ ପୁରୁଣା ଗୌରବ ଫେରିପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି । କଳିଙ୍ଗ କୁଇନର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବଜେଟ ଓ ଯୋଜନା କେବେ ହେବ ତାହାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Mountain Train Derailed: ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ମାଉଣ୍ଟେନ ଟ୍ରେନ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 200 ଯାତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଘଟଣ, ଜୀବନ ନେଲା ଟଏ ଟ୍ରେନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର