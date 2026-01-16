ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ! ଶ୍ବାସନଳୀରେ ଅଟକିଗଲା ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଖେଳନା, ଚାଲିଗଲା ଶିଶୁର ଜୀବନ
ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଥିବା ବେଲୁନ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ଅଟକିଯିବାରୁ ଅକାଳରେ ୬ ବର୍ଷ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
Published : January 16, 2026 at 4:00 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଖେଳନା ସାଜିଲା କାଳ । ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିବା ଖେଳନା ନେଲା କୋମଳମତି ଶିଶୁର ଜୀବନ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ହଜ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ନିଧିପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା । ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ଥିବା ବେଲୁନ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ଅଟକିଯିବାରୁ ଅକାଳରେ ୬ବର୍ଷ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଶ୍ବାସନଳୀରେ ଅଟକିଲା ବେଲୁନ:
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ହଜ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ନିଧିପୁର ଗ୍ରାମ । ସେହି ଗ୍ରାମର ଅଭୟ ପାଇକରାୟଙ୍କ ୬ ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ତାପସ କୁମାର ପାଇକରାୟ ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଲ ବାଟିକାରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି । ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଅଭୟ ଚିପ୍ସ ଖାଇବାକୁ 5 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ । ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପରେ ଏଥିରୁ ମିଳିଥିବା ବେଲୁନରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ଅଭୟଙ୍କ ଶ୍ବାସନଳୀରେ ଅଟକି ଯିବାରୁ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇପଡିଥିଲେ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ବୋତଳମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଶିଶୁକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
'ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ'
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋତଳମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ, ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଶିଶୁ ପରିବାର ସହ ଆସିଥିଲା । ୱାର୍ଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ଶିଶୁକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ କିଛି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ବାହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ ।"
ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଅଭୟ ପାଇକରାୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଛୋଟପୁଅ ଚାଲିଗଲା ! ଆଉ କଣ କାହା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ଦୁରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।"
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି:
ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ଯୁ ଘଟିବାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଏ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କୁରୁକୁରି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମୃତ ତାପସଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫୦ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା